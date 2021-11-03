Bu maçlarda değişiklik oldu

Futbol İl Temsilciliği hafta sonu oynanacak olan 3 amatör maçta değişiklik olduğunu duyurdu.
2’Sİ 1. AMATÖR, 1’İ SÜPER AMATÖR LİG
6 Kasım Cumartesi günü Gebze Alaettin Kurt Stadı’nda saat 15.00’te oynanması gereken Darıcaspor-Anadolu 1071 1.Küme lig maçı, aynı günŞekerpınar Stadı’nda Saat 17.00’de oynanacak. Aynı gün Kavaklı Stadı’nda saat 19.00’da oynanması gereken Gölcük Çiftlik -Derince Birlik 1.Küme maçı, 5 Kasım Cuma akşamı Kavaklı Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak. 7 Kasım Pazar günü ise Beylikbağı Stadı’nda saat 17.00’de oynanması gereken Gebze Tayfun -İhsaniyespor Süper Amatör Lig maçı, aynı gün Şekerpınar Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.