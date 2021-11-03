03 Kas 2021 - 09:47- Spor G: 03 Kas 2021 - 09:48

Bu maçlarda değişiklik oldu
Bu maçlarda değişiklik oldu mask

Futbol İl Temsilciliği hafta sonu oynanacak olan 3 amatör maçta değişiklik olduğunu duyurdu.

2’Sİ 1. AMATÖR, 1’İ SÜPER AMATÖR LİG

6 Kasım Cumartesi günü Gebze Alaettin Kurt Stadı’nda saat 15.00’te oynanması gereken Darıcaspor-Anadolu 1071 1.Küme lig maçı, aynı günŞekerpınar Stadı’nda Saat 17.00’de oynanacak. Aynı gün Kavaklı Stadı’nda  saat 19.00’da oynanması gereken Gölcük Çiftlik -Derince Birlik 1.Küme maçı, 5 Kasım Cuma akşamı Kavaklı Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak. 7 Kasım Pazar günü ise Beylikbağı Stadı’nda saat 17.00’de oynanması gereken Gebze Tayfun -İhsaniyespor Süper Amatör Lig maçı, aynı gün Şekerpınar Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak.

03 Kas 2021 - 09:47 - Spor

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