Usulsüz TÜGVA protokolünün iptalini Cumhur İttifakı yine reddetti

İzmit Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı Belsa Plaza 9. Katta bulunan meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda 28 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısını İzmit Belediyesi Başkanvekili Necat Çakır yönetti. TÜGVA’ya tahsis edilen yurdun protokolünün iptali talebi Başkanlık Makamı teklifi olarak bu ayki meclis toplantısında da gündeme geldi. Mecliste gündeme geçmeden önce verilen önergeler okundu. Toplantıda ayrıca 2022 Mali Yılı Bütçesi de ele alındı.

YİNE REDDETTİLER

Başkan Av. Fatma Kaplan Hürriyet tarafından yeniden meclis gündemine getirilen TÜGVA’ya tahsis edilen yurdun protokolünün iptali konusu AKP’li ve MHP’li belediye meclis üyelerinin oylarıyla bir kez daha reddedildi.

İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİS

Mehmetalipaşa Mahallesi’nde bulunan İzmit Belediyesine ait yapının Sağlık Tesisi olarak kullanılmak üzere, İzmit Kaymakamlığı İzmit İlçe Sağlık Müdürlüğü adına tahsis edilmesini içeren gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

OY BİRLİĞİYLE GEÇTİ

Avrupa Yerel Yaşamda Kadın- Erkek Eşitliği Şartı’nı imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki vermesi teklifi ve 2022 Yılı Performans Programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu oy birliğiyle meclisten geçti.

“KİŞİYE ÖZEL UYGULAMAYA İTİRAZ ETTİK”

İzmit-Yeşilova Mahallesi’nde bulunan alandaki Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin 30 günlük yasal askı süresi içerisinde yapılan itiraz ile ilgili İmar Komisyonu’nun raporu komisyondan oy çokluğuyla geçti. İlgili gündem maddesiyle ilgili konuşan CHP’li Belediye Meclis Üyesi Arsal Arısal, “İmar Komisyonumuzdan geçen imar planı tadilatı grubumuzun karşı oyuyla geçmiştir. Mevcutta konut alanı olarak belirlenen parselin yurt yapılmasına olanak sağlayacak şekilde değişikliğe imkan vermesi uygun görülmemektedir demiştik. Konut alanının yurt alanına dönüştürülmesin eşitlik ilkesine aykırıdır. Kişiye özgü bir şekilde hazırlanmasından ötürü tarafımızdan kabul edilmedi. Parçacıl planlama, kişiye özel planlama gibi çekincelerimizden dolayı grubumuzda itirazda bulunduk” dedi.

“KİMSE KİMSEYİ KANDIRMASIN”

CHP’li Belediye Meclis Üyesi Ünal Özmural, “2013 yılında kurulan TÜGVA ve diğer vakıflara 174 milyon lira para akıtılıyor. TÜGVA’nın 340 bin üyesi var. Devlete yaslanmışsınız ve 174 milyon lira para alıyorsunuz. 1961’de Kredi Yurtlar Kurumu kuruldu. Kamu yararına kurulan bir kurum kamuyu soyar mı? 374 tane cemaat ve dini vakıflara ait yurt var. 777 tane devlet yurdu var. TÜRGEV ve Ensar’ın ortak vakfına 54 milyon lira bağış yapılmış.

“SAĞA SOLA KIVIRMAYIN”

Bu vakıf ne yapmış New York’ta bina satın almış, Muhammed Ali’nin at çiftliğini satın almış. Kimse kimseyi kandırmasın. Sağa sola kıvırmayın burası sizin arka bahçeniz. Devletin parasını kullanacaksın sonra belediyenin yaptığı yurda çökeceksin. Devlet kurumu dışında neden bir başka kuruma ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu kavga devam eder ama bizim itirazımız kimse yurtları kendine arka bahçe olarak kullanmasın” diye konuştu.

GEÇMİŞ DÖNEMİ HATIRLATTI

Yurt konusuyla ilgili söz alan CHP’li Belediye Meclis Üyesi Devrim Bal, “2014 yılında İzmit Belediyesi tarafından Milli Emlak Daire Başkanlığına bir yazı yazıldı. Geçen ay bu mecliste biz yurtlar yetersiz dediğimizde yurtlar yeterli denilmişti ama 2013’te AK Parti yönetimi tarafından yurt eksikliği fark edilmiş ve alana yurt yapılacağı yönünde Milli Emlak’a yazı yazılmış. Daha sonra Milli Emlak Daire Başkanlığı ön tahsis gerçekleştirmiş ve yurt yapmış. O dönemki yurdun yapım maliyeti 3 milyon 736 bin TL. Montaj işlemleri 211 bin TL. Toplam yaklaşık 4 milyon TL’lik masraf var. Şu anki güncel tutarı da 10 milyon TL’lik bir masraf.

“BİRÇOK İDDİA VAR”

Milli Emlak asla burayı ticari amaçla kullanmayacaksın diyor. Herhangi bir ücret alınmayacak da deniliyor. 2019’da yayınlanan Sayıştay Raporu’nda buradaki tahsisin protokole aykırı olduğu söyleniyor. 2017’de TÜGVA ile 25 yıllığına protokol imzalandı. Bu vakfın kamuda paralel yapılanmaya kadar ilerlediği ve birçok atamalarda bu vakfın etkisinin olduğu iddia ediliyor. Öğrenci kardeşlerimiz mevcut yerde devam edecek. Bizim öğrenci kardeşlerimizle bir sorunumuz yok” ifadelerini kullandı.

BÜTÇE BELİRLENDİ

İzmit Belediyesi Başkanvekili Necat Çakır, bütçe ile ilgili gündem maddesine dair, “Bütçe meclis kararıdır. Gelirler toplanacak ve ona göre harcamalar yapılacak. Bu konuda başkana yetki vereceğiz” şeklinde konuştu. 2022 Mali Yılı Tahmini Bütçesi 410 Milyon lira olarak belirlendi. Bütçe oy birliğiyle meclisten geçti.