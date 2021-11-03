Otoyol geçiş köprüsünde asfalt serimine başlandı  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden, Körfez Yeni Yalı Mahallesinden başlayarak İlimtepe Mahallesine giden 5,2 kilometrelik yolun 1. etabı kapsamında yapılan otoyol geçiş köprüsünde, döşeme betonu dökülmeye, otoyol geçiş köprüsüne bağlantının sağlandığı biten kısımlarda da asfaltlamaya başlandı.

BİTEN KISIMLARDA ASFALT SERİMİ

Otoyol geçiş köprüsü ile Yeni Yalı Mahallesi’nden TEM üzerinden geçilerek Yunus Emre Caddesi’ne geçiş sağlanacak. Çamlıtepe ve Yavuz Sultan Selim mahallelerinden geçerek D-100 Karayolu ile İlimtepe Konutları arasında kuzey-güney yönlü bağlantı sağlayacak otoyol geçiş köprüsünün TEM üzerinden geçişi sağlayacak kirişlerinin montajı yapıldı. Altyapı çalışmaları kapsamında yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarının yenilendiği İlimtepe Yolu 1.Etap çalışmaları kapsamında, TEM üzerinden geçişi sağlayacak köprüde döşeme betonu dökümüne başlandı. Döşeme betonu dökümü sonrası beton üzerine asfalt serimi yapılacak. Otoyol geçiş köprüsüne bağlantıyı sağlayan biten kısımlarda asfalt serimi çalışmalarına başlandı.

1.120 METRE UZUNLUKTA DUBLE YOL

Otoyol geçiş köprüsü için 90 adet temel kazığı çakıldı. 45 adet kirişin monte edildiği otoyol geçiş köprüsü kapsamında, 1.120 metre duble yol, içme suyu, atık su ve yağmursuyu hatları, dere ıslah çalışmaları tretuvar ve parke yapımı çalışmaları yapılıyor.

128,7 METRE AÇIKLIĞA SAHİP KÖPRÜ

İlimtepe Yolu 1.Etap çalışmaları kapsamında, yolun güneyden kuzeye doğru geçebilmesi için 128,7 metre açıklığa sahip bir adet geçiş köprüsü yapılıyor. Anadolu Döküm Kavşağından başlayan yol, TEM üzerinden otoyol geçiş köprüsü ile geçilerek Yunus Emre Caddesi’ne bağlanacak. İlimtepe Yolu 1.Etap çalışmaları kapsamında 800 metre dere ıslahı ve geçiş menfezleri de yapılıyor.

DÖRT ŞERİTLİ YOL

D-100 Yeni Yalı Mahallesinden başlayan yol, Çamlıtepe ve Yavuz Sultan Selim mahallelerinden geçecek. D-100 Karayolu ile İlimtepe Konutları arasında kuzey-güney yönlü bağlantı sağlayacak dört şeritli yolun sonraki etaplarının da tamamlanmasıyla Kuzey Marmara Otoyolunun Sevindikli çıkışının D-100 Karayolu ile olan bağlantısının sağlanması amaçlanıyor.