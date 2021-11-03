03 Kas 2021 - 11:20- Asayiş G: 03 Kas 2021 - 11:22

Beton elektrik direğinin altında kalan işçi öldü

Karamürsel'de, elektrik direğinin altına kalan işçi hayatını kaybetti.

Beton elektrik direğinin altında kalan işçi öldü mask

Akçat Mahallesi girişinde elektrik hatlarında ve direklerinde yapılan yenileme çalışmaları esnasında bir firmada çalışan A.D'nin (57) üzerine beton elektrik direği devrildi. Direğin altında kalarak ağır yaralanan işçiye, olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. İşçi, ambulansla hastaneye sevk edildiği sırada hayatını kaybetti.
# sağlık

03 Kas 2021 - 11:20 - Asayiş

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