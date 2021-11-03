03 Kas 2021 - 11:23- Asayiş G: 03 Kas 2021 - 11:24

Dere ıslah çalışmalarında toprak kayması: 1 yaralı

 Kartepe Şevkatiye Mahallesinde devam eden dere ıslah çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprağın altında kalan 1 işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dere ıslah çalışmalarında toprak kayması: 1 yaralı mask

Alınan bilgiye göre Kartepe Şevkatiye Mahallesi Birlik Sokak üzerinde yapılan dere ıslah çalışmalarında toprak kayması meydana geldi. Taşeron firmada çalışan Metin Yüzüak (46) üzerine bir anda yığılan toprağın altında kaldı. Belden aşağısı toprak içerisinde kalan ve mesai arkadaşlarının müdahalesi ile kurtarılamayan işçi için olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile Yüzüak’ı toprak altından çıkardı. Hayati tehlikesi bulunmayan Yüzüak, yapılan kontrollerinin ardından ambulansla Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. İstanbul Sultanbeyli’de oturan ve aslen Bingöllü olduğu öğrenilen Yüzüak’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 
# sağlık, Sokak, Kartepe

03 Kas 2021 - 11:23 - Asayiş

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