Mustafa Kurt’tan seçim öncesi açıklama

2018 yılında yapılan Kocaeli Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği olağan genel kurulu sonrası Başkan Adaylarından Mustafa Kurt durumu mahkemeye taşımıştı. Kurt’un mahkemeyi kazanması sonrası birlik önümüzdeki günlerde olağanüstü Kongreye gidecek. 7 Kasım Pazar günü yapılacak olan olağanüstü genel kurulda mevcut Başkan Kadir Durmuş ve Kocaeli Minibüs ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt tekrar yarışacak. Kongrede toplam 401 delege oy kullanacak. Merakla beklenen kongre öncesi Birlik Başkan Adaylarından Mustafa Kurt bugün Sabah Saatlerinde İzmit Sahil’de bulunan Beyaz Yalı Kafe’de basın açıklaması düzenledi. Kurt’a Kocaeli Pastacılar Odası Başkanı Yaşar Yılmaz, Gebze Şoförler Odası Başkanı Necati Kaya, Kocaeli Berberler Odası Başkanı Mustafa Bozkurt, Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, Derince Otobüsçüler Odası Başkanı Niyazi Yağız destek verdi.

GAZETECİYE HAKARET ETTİ

Basın açıklaması öncesi basın mensupları ile Başkan Adayı Kurt arasında gerginlik yaşandı. Kurt’un, Esnaf Odasını Olağanüstü seçime götürmesi ile ilgili bugün köşesinde yazı yazan bir gazeteciye tepki tepki gösteren Mustafa Kurt, ağza alınmayacak hakaretler etti. Mustafa Kurt düzenlediği basın toplantısına katılmayan, hakkında yazı yazan gazeteciye, “Satılmış kalem, şerefsiz” gibi ağır cümleler kurarak ağır suçlamalarda bulundu.

“KAMUOYUNU YANILTIYORLAR”

Gerginlik sonrası Birlik Seçimleri ile ilgili açıklama yapan Mustafa Kurt, “Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkan Adayı Mustafa Kurt yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Birlik başkanının seçildiği süreçten bugüne kadar esnafın sorunlarından, hislerinden ve sofrasından ne kadar uzak olduğunu hep beraber yaşayarak gördük. Seçim sürecine ilişkin olarak yaptıkları açıklamalarda ise adeta üyelerin oylarına ipotek koymuş gibi kibirli bir tavırla basında seçimi rahat bir şekilde kazanacaklarını, bu zamana kadar hiç gitmedikleri fakat seçim telaşı ile gidilen ilçelerdeki bütün odaların kendilerini desteklediğini ifade etmektedirler. Ancak, bu süreçte mevcut yönetim tarafından yapılan açıklamalar gerçekleri yansıtmadığı gibi kamuoyunu da yanlış bilgilendirip, yanıltmaktadırlar.

“BÜTÜN ODALAR TERK EDİLMİŞTİR”

2018 Mayıs ayında gerçekleştirilen genel kurulda 13 oy gibi az bir fark ile seçimi alan birlik yönetimi görevi devir aldıktan sonra tüm odalar arasındaki adaleti ve hakkaniyeti sağlamak, hiçbir ayrım yapmadan bütün odalara eşit mesafede durmak onların sıkıntı ve sorunlarını dile getirmek asli görevi olması gerekirken maalesef bunların hiçbirini sağlayamamıştır. Dünyayı, ülkemizi ve ilimizi etkisi alına alan pandemi döneminde bütün esnaflarımızın ciddi şekilde maddi ve manevi kayıpları olmuş. En ağır yarayı alarak çok zor durumda kaldıkları bu zorlu süreçte bağlı bulunduğumuz Esnaf ve Sanatkârlar Odalar birliği başkanını yanında görmesi gerekirken maalesef bütün odalar kendi kaderine terk edilmiştir.

“DUYGU SÖMÜRÜSÜ YAPMAKTADIR”

Bu zorlu koşullara rağmen tarifsiz bir mücadele vererek ayakta kalmaya çalışan odalarımızı ve esnaflarımızı takdir ederiz. Pandemi öncesi ve pandemi döneminde hiçbir odayı ziyaret etmeyen birlik başkanı maalesef bugün seçim telaşından ötürü odaları ve yöneticileri ziyaret ederek anlatacak hiçbir icraati olmadığından birliği 100 bin lira ile 200 bin lira arası zarara soktuğumuzu, seçimlere çok az zaman kaldığını ifade ederek duygu sömürüsü yapmaktadır. Oysaki odaların genel kurul masraflarının 5 bin lira 6 bin lira kadar olduğunu birlik seçimi 2022 Mayıs ayında gerçekleşecek olup seçime daha 7 ay kaldığını bütün odalarımızın yönetim kurulları bilmektedir.

“BELEDİYE BAŞKANLARI İLE SAHADA ZİYARET YAPACAĞIZ”

Bugün gelinen durumu değerlendirdiğimizde ise esnafın bulunduğu nokta tüm açıklığı ile belli olmaktadır. 3 yıldır Odalara eşit mesafede duramayan ve esnafın sorunları ile ilgilenmeyen bir yönetim anlayışı maalesef bu seçim sürecini başlatmıştır. 7 Kasım günü yapılacak genel kurulda bizler bu kutlu göreve seçilirsek kalan 7 aylık süre içerisinde mutlaka bir farkındalık yapacağımızı esnaflarımız ve odalarımızın sorunlarına çözüm odaklı yaklaşıp, haktan ve adaletten yana olacağımızı esnafımızı yeniden canlandırılacak projeler ve oluşumları hayata geçireceğimizi en kısa sürede uzak ilçeler Gebze Karamürsel Kandıra Gölcük ilçelerimizde faaliyet gösteren üyelerimizin sicil işlemleriyle ilgili şubeler açılacağını, büyükşehir belediye başkanıyla bütün ilçe programlarına yöneticilerimizle birlikte katılıp sahada esnaf ziyaretleri yapacağız.

“EN GÜZEL CEVABI VERECEĞİZ”

Bizler yüzlerce yıldır devam eden bu toplumun itici gücü olan Ahilik geleneğinden gelip bizden sonraki nesillere iz bırakarak bu bayrağı teslim etmek istiyoruz. Sizlerin hizmetkârı olmayı onur kabul ederek bu kutsal göreve talibiz. Gücümüzü esnaflarımızdan alıp onların hak ve menfaatlerinin korunması için her türlü gücü kullanacağımızı, bu kutlu seçimde ifade etmek isteriz. Dünya değişirken beklemekle seyretmekle yetinmeyeceğimiz bir dönemde olduğumuzun farkındayız. Özellikle pandemi döneminde esnaflarımızın çektiği sıkıntıların bilincinde olduğumuzu bunun için her sektörde var olan bütün oda başkanlarımız ve yöneticilerimiz ile ortak hareket ederek ve bir birimizi güçlendirerek yarınımızı bugünden kurtarmak için çaba göstereceğiz. Bizlere düşen tarihsel görev ve sorumluluk hem mesleki hem örgütsel hem de ülke düzeyinde birliğimize birlikteliğimize sahip çıkarak geçmişin yol göstericiliğinden geleceğe doğru hep birlikte taşımaktır. 7 Kasım 2021’de gerçekleşecek Genel Kurulda oy kullanacak olan ve bu süreçte mağduriyet yaşayan esnaf arkadaşlarımızı temsil eden oda yönetim kurulu üyelerinin en güzel cevabı vereceğinden eminiz.”