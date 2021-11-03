Samsun Dernekleri Federasyon Başkanı Akın: Bir an önce lokal hakkında gereğini yapın 

Kocaeli Samsun Dernekleri Federasyonu Başkanı Reşat Akın son günlerde tartışmalara neden olan Ordulular Derneği hakkında yazılı açıklama yaptı. Ordulular Derneği’ne ait dernek lokalinin ihale ile Samsun Dernekleri Federasyonu’nun alması ve tahliye tartışmaları ile ilgili yazılı açıklama yapan Akın, “Öncelikle bu kentte yaşayan Ordulular hepsi benim kardeşimdir. Burada yazdığım açıklamalarımın hiçbiri, kesinlikle ve kesinlikle hiçbir Ordulu kardeşime yönelik değil, sadece Kocaeli Ordulular Derneği yönetiminedir. Zira, içinde bulunduğumuz durumda Ordulu kardeşlerimi mağdur eden bizzat Ordulular Derneği yönetimidir” dedi.

“İHALELERE İŞTİRAK ETMEDİ”

Akın açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “2019 yılında sözleşme sona ermiş ve bizim de elimizde bulunan belgelere göre, Nevzat Doğan yönetimindeki İzmit Belediyesi, Ordulular Derneği yönetiminden lokali boşaltmasını istemiştir. Bu dönemden sonra göreve gelen Fatma Kaplan Hürriyet yönetimindeki İzmit Belediyesi tarafından da bu lokal 5 defa ihaleye çıkmıştır. İhaleye hiçkimse katılmadığı gibi Kocaeli Ordulular Derneği de söz konusu ihalelere iştirak etmemiştir. Covid19 salgını süresi boyunca ailelerinden ve hayatlarından fedakârlık yaparak, canları pahasına bizlere hizmet veren sağlık çalışanları için ve Kocaeli’de yaşayan Samsunluların birlik ve beraberliği için yapacağımız faaliyetler için bizlere hitap edebilecek yer arayışımız vardı. Bu sebepten dolayı İzmit Belediyesi’nin yapmış olduğu ihaleleri takip sürecine girdik. Bu süreçte de İzmit Belediyesi resmi web sitesinde, bizlere uygun olan ve istediğimiz şekilde lokale ilişkin bir ihaleyi gördük.

“MHP KÖKENLİYİM, AK PARTİ’YE GEÇİŞ YAPTIM”

Arkadaşlarımızla değerlendirmelerde bulunduk, ihaleye girmeye karar verdik. 2 Eylül 2021 tarihinde İzmit Belediyesi tarafından ilan edilen zaman ve yerde ihaleye katıldık. İhaleyi kazanmamızın ardından Kocaeli Ordulular Derneği bizden ihaleden çekilmemizi istediyse de, ihaleye katılmamızın ve ihaleyi almamızın yasal bir hak olduğunu kendilerine hatırlatarak, nazikçe reddettik. Şimdi ise; Kocaeli Ordulular Derneği yönetiminin, lokalin kendilerine bırakılmadığı için siyasi bir tutum içerisinde girdiklerini büyük bir üzüntüyle takip ediyorum. Şunun altını önemle çizmek isterim ki, ben Milliyetçi Hareket Partisi kökenli birisiyim, MHP Gölcük ilçe yönetiminde de görev aldım. Daha sonra görüşlerim doğrultusunda AK Parti'ye geçiş yaptım. Hatırlayanlar çok iyi bilirler ki, geçtiğimiz yerel seçimlerde de AK Parti'den Gölcük Belediyesi Meclis üyesi aday adayıydım. Böyle bir görev nasip değilmiş ki, meclis üyesi adaylığım gerçekleşmedi.

“ORDULU KARDEŞLERİMİ KÖTÜ BİR YANILGI İÇERİSİNE SÜRÜKLEMEKTE”

Siyasi geçmişime baktığınız zaman, Fatma Hanım'la siyasi anlamda farklı kulvarlarda yarıştığımız çok iyi anlaşılabilir. Ama Kocaeli Ordulular Derneği'nin, yaşanan bu olaya siyasi olarak bakmasını açıkçası ben komik ama bir o kadar da endişe verici buluyorum. Kocaeli Ordulular Derneği yönetimi İzmit ve Kocaeli'deki Ordulu kardeşlerimi cidden kötü bir yanılgı içerisinde sürüklemektedir. Ama Ordulu kardeşlerim de müsterih olsunlar ki, yaşanan bu ihale sürecinde kesinlikle siyasi bir taraf yoktur. Alikahya'da bulunan dernek lokaliyle ilgili yaşanan ihale süreci tamamen yasal sınırlar içerisinde kalmışsa da, İzmit Kaymakamlığının takındığı tutumu tam olarak anlayabilmiş değiliz. İzmit Belediyesi ile Kocaeli Ordulular Derneği arasındaki yasal sözleşme süresi sona ermiş, hatta sözleşmeye aykırı haller tespit edilmişse de İzmit Belediyesi tarafından kendilerine hoş görüyle yaklaşılmıştır. Sözleşmenin sona ermesine, ihaleye çıkan bir lokalin tarafımızca kiralanmasına, yani uzun sözün kısası yasal olmayan herhangi bir konu bulunmamasına rağmen İzmit Kaymakamlığı nedenini bilmediğimiz şekilde Kocaeli Ordulular Derneğinin ilgili lokalinden tahliyesini iki kere ertelemiştir.

“ORDULU KARDEŞLERİMİ MAĞDUR ETTİLER”

Kaymakam Bey'in ve yüce Türk kanunlarının adaletinden bir çekincemiz yoksa da bu bekleyiş akıllarımızda soru işaretleri yaratmaktadır. Bir an önce ilgili lokal hakkında gereğinin yapılmasını ve tarafımıza verilmesini bekliyoruz. Açıklamamın başında da belirttiğim gibi, ne Kocaeli'de ne de İzmit'te hiçbir Ordulu kardeşimle bir husumetim bir kavgam yoktur. Bütün Ordulular da kardeşimdir. Ancak ne var ki; Kocaeli Ordulular Derneği yönetimi, yapılan ihalelerden haberleri olmasına rağmen, tam 5 defa ihaleye katılmamışlar, dolayısıyla siz değerli Ordulu kardeşlerimizi mağdur etmişlerdir. Şundan da çok emin olabilirsiniz; bahsi geçen tesis, yeni çehresiyle Ordulu kardeşlerimize daha kaliteli ve daha içerikli hizmetler vermeye devam edecektir. İzmit Belediyesine ve Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e karşı kışkırtılmaya çalışılan Ordululara son olarak şunu söylemek istiyorum. Sizleri kandırmaya çalışanlara prim vermeyin. İhale sürecinde şahsım ve Fatma Hanım arasında siyasi yakınlık olduğunu iddia ederlerse onlara şunları söyleyin. "Reşat Akın 'ınsiyasi görüşü bellidir, Fatma Hanım’ın siyasi görüşü bellidir”