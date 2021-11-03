“Yapılan siyasi yorumlar bizleri üzmektedir”

Kocaeli Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı Adem Yaman, son günlerde çıkan haberler üzerine Alikahya Demokrasi Parkı ihalesinde derneğin adının geçmesi üzerine açıklama yaptı. Yaman, “Kocaeli Sağlık Çalışanları Derneği olarak İzmit Belediyesi'nin açmış olduğu ihaleye girmiş ve kriterleri karşılanmakta zorlanılacağı için ihaleden çekilmek zorunda kalınmıştır. Dernek olarak son 1 yıldır görüştüğümüz tüm meslektaşlarımızın ortak sorunlarına Tabipler Birliği, Eczacılar Odası gibi kuruluşların eğilmediği ve hatta meslek grubumuza hiçbir şekilde destek sağlamadığı fikrindeyiz” dedi.

“TALEPLERİMİZİ HEPSİNE İLETTİK”

Yaman, “Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın olmak üzere tüm yöneticilerimiz ile talep ve isteklerimizin görüşüldüğü, çok sayıda talebimizin karşılık bulduğu ve bulabileceği çok sayıda görüşme gerçekleştirdik. Toplu konut, gece kreşi, sosyal tesis ve ulaşımın indirimli olması gibi onlarca talebimizi tüm yöneticilerimize ilettik. Taleplerimizde siyasal taraf olarak değil yetkinlik makamına göre olmasına dikkat ettik” dedi.

“SAMSUNLULARDAN RİCA ETTİK”

Sosyal tesis talebini Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi görüşmelerinde dile getirdiklerini belirten Yaman, “Uygun yer bulmanın zor olduğu fikri üzerinde ihalelerin takip edilmesi yönünde düşünce belirtilmiştir. Bu düşünce ile ihaleleri takip eden derneğimiz, İzmit Belediyesi'nin açtığı ihaleye girmiş ve kazanamamıştır. Fakat kazanan kişi Kocaeli Samsun Dernekler Federasyonu Başkanı Reşat Akın beyden rica ederek kullanmak ve faaliyetlerimizin desteklenmesi üzerine bizlere değerli başkan katkı sunacağını belirtmiştir” dedi.

“YORUMLAR BİZLERİ ÜZMÜŞTÜR”

İhaleye Ordulular Derneği’nin katılmadığını ve kendilerinin de bütçesi gereği ihaleden çekilmek zorunda kaldıklarını belirten Yaman, “Basın açıklamalarında ve yorumlarında Alikahya Demokrasi Parkı içerisindeki alanın siyasi bir girişim algısı oluşturulması bizleri rahatsız etmekte ve üzmektedir. Yanlış anlaşılmasından çekinen yönetimimiz daha hiçbir siyasi parti ve yöneticisini de ziyaret edememiştir. Kocaeli Sağlık Çalışanları Derneği, vatanı ve milleti için üreten katkı sunan, ihtiyaç olması durumunda canını feda edebilecek Türk milletinin asil evlatları olarak her zaman, her yerde görevinin başında olacaktır” ifadelerini kullandı.