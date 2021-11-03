Okul çağındaki çocukların bağışıklığının güçlü olması için 5 besine önem verilmeli!

Uzman Diyetisyen Zülal Yalçın, çocukların bağışıklık sistemiyle ilgili bilgi verdi.

Çocukların bağışıklık sistemlerinin zayıflaması sık sık hastalanmalarına yol açabilir.

Özellikle okul çağındaki çocuklarda enfeksiyon hastalıklarına karşı yatkınlık çok fazla karşımıza çıkmaktadır.

Pandemi döneminde de koronavirüsten korunmada çocukların bağışıklık sistemlerinin güçlendirilmesi oldukça önemlidir.

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Peki bu dönemde çocukların bağışıklığını nasıl güçlü tutabiliriz?

Bağışıklık sistemini güçlendirmenin yolu ilk olarak sağlıklı, dengeli beslenmekten ve düzenli uyku uyumaktan geçmektedir.

Ayrıca güçlü bir bağışıklık sistemine sahip çocuklar yetiştirmek için gün içerisinde mümkünse açık havada en az bir saat hareket etmelerini sağlamak en doğru tercihlerden biri olacaktır.

Su tüketimi de oldukça önemli!

Çocukların su tüketim miktarı da bağışıklık sistemlerinin güçlenmesinde olmazsa olmazlardan.

Gün içerisinde mutlaka çocuklara su içmeyi hatırlatmalı ve onlara su içmeyi sevdirmeniz gerekmektedir.

PEKİ HANGİ BESİNLER?

1.Balık ile hem bağışıklık hem de zihin gelişimini bir arada destekleyebilirsiniz!

Balık içerdiği omega-3 sayesinde çocukların beyin gelişimine katkıda bulunarak bağışıklıklarını güçlü tutmaya yardımcı olur. Çocukların beslenmesine haftada 2-3 kez balığı eklemeli ve balığı ızgara, fırın ya da buğulama olarak pişirmeyi tercih etmelisiniz.

2. En iyi protein kaynağı Yumurta!

Yumurta vücudumuzun üretemediği dışarıdan almamız gereken bütün aminoasitlerin tamamını içerir. Özellikle çocukluk döneminde büyüme ve gelişmenin tamamlanabilmesi için yumurta tüketimi oldukça önem taşır bu sebeple çocukların günlük kahvaltı öğünlerine çocuğun seveceği pişirme yöntemi ile bir adet ekleyebilirsiniz.

3. Dost bakteri mucizesi Kefir!

Kefir içerisinde bulunan B12, B1, B6 ve K vitaminleri sayesinde bağışıklığı güçlendirir ve yüksek kalsiyum, magnezyum içeriği ile kemik sağlığını korur ve kemik kaybını önlemeye yardımcı olur. Çocukların günlük beslenmesine rahatlıkla bir bardak sade kefir ekleyebilirsiniz.

4. Propolisle bağışıklığa katkıda bulunun!

Propolis virüs ve bakterileri yok ederek vücudun hastalıklarla savaşmasına yardımcı olur. Düzenli tüketildiğinde bağışıklığı güçlendirerek hastalanma sıklığının azalmasına yardımcı olur. Buna bağlı olarak antibiyotik kullanımını da azaltır. Çocukların günlük beslenmesine damla şeklindeki propolisi günde 10 damla olacak şekilde (su, süt, meyve suyu, çay, kahve vb. içeceklerinize veya yoğurt, ekmek, pekmez vb. gıdalara damlatarak tüketebilirsiniz) ekleyebilirsiniz.

5. Sebze ve meyveler ile öğünleri zenginleştirin!

Özellikle C vitamini içeriği yüksek olan yeşil yapraklı sebzeler ve turunçgiller vücudumuz için tam bir antioksidan deposu. Bu sebze ve meyvelerin başında ıspanak, brokoli, lahana, kereviz, kivi, kuşkonmaz, limon, portakal, nar, yaban mersini gelmektedir. Eğer çocuklarınız sebze tüketmeyi sevmiyorsa çorbaların içine ekleyerek fark ettirmeden tüketmelerini sağlayabilirsiniz. Bu sayede hiçbir besin ögesinden eksik kalmayarak vitamin ve minerallerinden yararlanmış olacaklardır.

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Son olarak; Bağışıklığı güçlendirici mucizevi tek bir besin yoktur. Beslenme bir bütündür. Önemli olan yeterli miktarda her besin ögesinden dengeli bir şekilde tüketmeyi alışkanlık haline getirmektir.