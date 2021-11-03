Doğa Eğitim Kampüsü’nde öğretmen eğitimleri sürüyor

İzmit Belediyesi, Doğa Eğitim Projesi kapsamında resmi ve özel kurum bünyesindeki okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin öğrenciler ile birlikte gönüllülük esaslı projeye katılmasını amaçlıyor. Proje kapsamında öğretmenlere çevre ve etik, ekolojik okuryazarlık, orman okulları ve sınıf dışı öğrenme, permakültür eğitimleri, doğa ve orman pedagojisinde oyun temelli öğrenme, ilk yardım eğitimleri gibi doğa temelli eğitimler veriliyor.



2 GÜN GERİDE KALDI

Doğa temelli eğitimlerin ilk iki günü geride kalırken ilk gün Doç. Dr. Deniz Kariman’ın moderatörlüğünde açılış konuşmasını onur konuğu olarak katılan Tema Vakfı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gelengül Haktanır gerçekleştirdi. Eğitimin ikinci oturumda Dr. Fatih Dikmen Orman Ekosistemi Giriş Dersi, ikinci oturumda ise Doç. Dr. Deniz Kahriman ise Doğa Temelli Uygulamalara Giriş derslerini ele aldılar. Eğitimlere 36 gönüllü öğretmen katılım sağladı.



ÜCRETSİZ EĞİTİM İÇİN TEŞEKKÜR ETTİLER

Eğitim sonunda yapılan sohbette öğretmenler, böyle bir eğitimin İzmit Belediyesi tarafından ücretsiz bir şekilde sağlanmasından ve alanında doyum noktasına ulaşan hocalar ile birlikte bu eğitimi gerçekleştirmekten mutlu olduklarını ifade ettiler. Değerli öğretmenler, kendilerine bu olanağı sağlayan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkürlerini ilettiler.