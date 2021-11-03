İzmit Belediyesi, Tüysüzler’i  asfalt konforuyla buluşturdu

Vatandaşların güvenli ve konforlu yollarda seyahat edebilmelerini sağlamak adına yol yapım, onarım ve bakım çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Tüysüzler Mahallesi’ni asfalt konforuna kavuşturdu. Eflatun Cem Güney, Feride, Feyyaz ve Yeliz Sokak’ta zamanla deforme olan yol asfaltla yenilenerek vatandaşların kullanımına sunuldu.

ARAÇ VE YAYA ULAŞIMINA ELVERİŞLİ

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sıklıkla kullandığı 800 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğindeki yolu bin 500 ton PMT kullanarak asfalta hazır hale getirdi. Ardından bin 200 ton asfalt kullanarak yolu yenileyen ekipler, bölgeyi araç ve yaya ulaşımına elverişli hale getirdi. Kısa süre içerisinde tamamlanan çalışmalarla bölge çok daha estetik bir görünüme kavuştu.