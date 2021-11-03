03 Kas 2021 - 15:36- Gündem G: 03 Kas 2021 - 15:38

İzmit Belediyesi, Tüysüzler’i  asfalt konforuyla buluşturdu

İzmit Belediyesi, Tüysüzler Mahallesi’nde 4 ayrı sokakta başlattığı kapsamlı yol yenileme çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamladı

İzmit Belediyesi, Tüysüzler’i  asfalt konforuyla buluşturdu mask

Vatandaşların güvenli ve konforlu yollarda seyahat edebilmelerini sağlamak adına yol yapım, onarım ve bakım çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Tüysüzler Mahallesi’ni asfalt konforuna kavuşturdu. Eflatun Cem Güney, Feride, Feyyaz ve Yeliz Sokak’ta zamanla deforme olan yol asfaltla yenilenerek vatandaşların kullanımına sunuldu.

ARAÇ VE YAYA ULAŞIMINA ELVERİŞLİ

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sıklıkla kullandığı 800 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğindeki yolu bin 500 ton PMT kullanarak asfalta hazır hale getirdi. Ardından bin 200 ton asfalt kullanarak yolu yenileyen ekipler, bölgeyi araç ve yaya ulaşımına elverişli hale getirdi. Kısa süre içerisinde tamamlanan çalışmalarla bölge çok daha estetik bir görünüme kavuştu.
# İzmit belediyesi, Sokak
# İZMİT BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
İzmit Belediyesi, Lazarov ile maziyi konuşacak mask
İzmit Belediyesi, Lazarov ile maziyi konuşacak
Doğa Eğitim Kampüsü’nde öğretmen eğitimleri sürüyor mask
Doğa Eğitim Kampüsü’nde öğretmen eğitimleri sürüyor
“Benim geçmişimde FETÖ yok Gezi var” mask
“Benim geçmişimde FETÖ yok Gezi var”
Doğa Eğitim Kampüsü öğretmen eğitimleri bugün başlıyor mask
Doğa Eğitim Kampüsü öğretmen eğitimleri bugün başlıyor
STK ve Esnaf Masası, BTP’nin kongresine katıldı mask
STK ve Esnaf Masası, BTP’nin kongresine katıldı
İzmit’te Cumhuriyet coşkusu  Duman ile taçlandı mask
İzmit’te Cumhuriyet coşkusu  Duman ile taçlandı
İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Bayramınızı kutlar mask
İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Bayramınızı kutlar
İzmit Belediyesi vatandaşa Türk Bayrağı dağıttı mask
İzmit Belediyesi vatandaşa Türk Bayrağı dağıttı
“Bu çay bahçesinde bir kişi değil, halk kazansın istiyoruz”   mask
“Bu çay bahçesinde bir kişi değil, halk kazansın istiyoruz”  
İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası ziyaretlerini sürdürüyor mask
İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası ziyaretlerini sürdürüyor

03 Kas 2021 - 15:36 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.278.975 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Belediyesi, Tüysüzler’i  asfalt konforuyla buluşturdu mask
İzmit Belediyesi, Tüysüzler’i  asfalt konforuyla buluşturdu
Doğa Eğitim Kampüsü’nde öğretmen eğitimleri sürüyor mask
Doğa Eğitim Kampüsü’nde öğretmen eğitimleri sürüyor
“Yapılan siyasi yorumlar bizleri üzmektedir” mask
“Yapılan siyasi yorumlar bizleri üzmektedir”
Bıyık: ‘Eğitimin her zaman yanındayız’ mask
Bıyık: ‘Eğitimin her zaman yanındayız’
KİHMED’den Başkan Aygün’e kongre daveti mask
KİHMED’den Başkan Aygün’e kongre daveti
Eşme’nin sorunu çözüldü mask
Eşme’nin sorunu çözüldü
Anket İzmit Yürüyüş Yolu yıl sonunda bitecek mi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL