03 Kas 2021 - 15:36- Siyaset G: 03 Kas 2021 - 15:38

BTP'li başkan mazbatasını aldı
BTP'li başkan mazbatasını aldı mask

31 Ekim 2021 pazar günü yapılan Bağımsız Türkiye Partisi Kocaeli il Başkanlığı olağan kongresi sonucu katılan tüm delegelerin oyunu alan Muharrem Can, bugün İzmit ilçe seçim müdürü Tuğba Kılınç'tan mazbatasını aldı. BTP heyeti içinde, il yönetiminden Şükrü Çakır,Özge Küçük,Metin Yılmazlar, Abdülkadir Üstüner, siyasi işler sorumlusu Cahit Barutçu katıldı. BTP Kocaeli il başkanı Muharrem Can,Milli mücadele döneminde milletçe ortaya koyduğumuz birlik ve beraberlik ruhunu, bugün de milletçe ortaya koymalıyız. Zira ülkemiz içte ve dışta çok ağır tehditlerle yüzleşmektedir. Uygulanan mevcut sistemle kısır döngü olan bu sorunun çözümü mümkün değil. Bu sebeple Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Sistem değişmesi lazım" diyordu ve Prof. Dr. Haydar Baş'a ait olan dünyaca ünlü Milli Ekonomi Modeli'nin ülkemizde de acilen uygulanması gerektiğini vurguluyordu buna ihtiyacımız var. Tuğba hanım da başarılar diledi mazbatasını verdi.

03 Kas 2021 - 15:36 - Siyaset

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