Kurt’tan KOGACE’ye ziyaret! “Ekonomi çok büyük problem”

Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanı Yunus Emre Kurt ve yönetimi bugün Kocaeli Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti. Sohbet havasında gerçekleşen ziyarette Cemiyet Başkanı Cemal Kaplan ziyaret nedeni ile memnuniyetini dile getirirken İl Başkanı Yunus Emre Kurt da gazetecilerin soruları üzerince ekonomi ve yerel seçimler ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

“DÜNYA’DA BİR PROBLEM VAR”

Ekonomi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Yunus Emre Kurt, “Oyun biraz daha büyük. Eskiden ben de sevmezdim dış güçler lafını ama gerçekten varlar. Siyasetçilere düşen görev şu; Bittik edebiyatı yapılmaya çalışılıyor. Bitmedik. Allah’a şükür bizim devletimizin büyük bir devler. İngiltere’de tedarik sistemi çöktü. 100 dolarlık şey 1000 lira oldu. Dünya’da bir problem var. Kiminin lojistik sistemi çöküyor. Kiminde ekonomik problemler oluyor bizdeki gibi. Suriye, Irak, Afganistan gibi yerlerde terör problemi oluyor. Rahat ettirmemek gibi bir misyon var. Bardağın hep boş tarafını görmemek lazım. Bu ülkede terör de bitti. Kuzey Irak’taki, Afganistan’daki Libya’daki problemler bizi etkilemiyor.

“ELEŞTİRDİĞİMİZ NE VARSA ORTADAN KALKTI”

Eskiden Suriye karıştı. Yanlış bir politika yaptık. Ahmet Davutoğlu Allah selamet versin, bizi bir cendereye soktu. Şimdi diğer yerlerin sorunlarını biz yaşamıyoruz ama Suriye’nin sorunlarını hala yaşıyoruz. Nedeni yanlış politika. Şuan’da doğruyu yapıyoruz. Yanlışa da yanlış diyorduk 10 sene önce. 10 sene önce FETÖ’ye FETÖ denilmediği zaman yanlış yapıyorsunuz diyorduk. Çözüm süreci olduğunda yanlış yapıyorsunuz diyorduk. Şimdi neden Cumhur İttifakına girdiniz diyenlere şunu söylüyorum. 10 sene önce eleştirdiğimiz konuları şimdi eleştirsek bize deli derler. 10 yıl önce eleştirdiğimiz ne varsa ortadan kalktı. Cumhur İttifakı siyaset üstü bir konu olması lazım. Anca olumsuz bir durumda buluşuyoruz 15 Temmuz gibi.

“EKONOMİ ÇOK BÜYÜK PROBLEM”

Çok büyük bir problem ekonomi. Bunu söylemek siyaset değil. Ekonomide özellikle sanayicilerin durumu iyi. Sanayicileri geziyoruz. Türkiye şuanda ihracat rekoru kırıyor. Sadece bu zincirde sabit ücret alan problem yaşıyor. Alım gücü azaldı. Dolar 2 katına çıktı. Her doğumdan önce sancı olur. Hiçbir doğum sancısız olmaz. Bu sancıları çekeceğiz ama doğum sonrası güzelliği de yakalayacağız” ifadelerini kullandı.

“ÇOK UZATMADAN 5 YILDA BIRAKMAK LAZIM”

3 aylık başkanlık sürecinde bir özeleştirisi olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Kurt, 3 aydır evini ve ailesini ihmal ettiğini ifade etti. Her gün gece saatlerinde eve gitmek zorunda kaldığını ifade eden Kurt, “Bu durumdan da rahatsız değilim. Ben avukatım. 3 aydır ofisime uğramadın. Rahatsız değilim, helali hoş olsun. Bu işler bir insana nasip olur 4 ila 5 yıl yaparsın. Çok da uzatmadan bırakmak lazım 5 yıl sonra. Bu 5 yılı da iyi değerlendirmek lazım. Bazen arkadaşlar diyor hiç göremiyoruz diye. Gün gelecek sıkılacaksınız. 5 yıl sonra her gün yan yana oluruz” dedi.

“ÜLKÜDAŞLARIM BENDEN HESAP SORAR”

“Derince’ye 3 hilal çok yakışır” sözünü sürekli tekrar etmesi ile ilgili konuşan Yunus Emre Kurt, “Üç hilal her yere yakışır. Derince’ye de yakışır İzmit’te de yakışır. Hayatım Derince’de geçmiş. Bu Ülkücülerin talebi. Türkiye’de 51 ilde ittifak. 50 ilde Milliyetçi Hareket Partisi aday çıkardı. Tek aday çıkarmadığı il burası. Biz bu konuda tek olmamalıydık. Başka konularda tek olmalıydık. Tabi geçmişte kaldı. Dikiz aynasına bakarak araba sürülmez ama gelecekte de aynısını yaparsak Ülküdaşlarım benden hesap sorar. Şuanda Ülkücüler istiyor. İl Başkanının da görevi bütün ülkücülerin talebini toparlayıp ilgili yerlere iletmektir. Ben de onu yapıyorum. Buna da başarı karar verir. 2023 seçimlerinde iyi bir oy alırsak 2024’ü düşünürüz. Cumhurbaşkanımızı Cumhurbaşkanı seçtiremedikten sonra ne belediyenin önemi kalır ne de başka şeyin. 2023’ü görelim belediye işini konuşuruz” dedi.