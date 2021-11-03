03 Kas 2021 - 16:31- Gündem G: 03 Kas 2021 - 16:35

Eylül, okulundaki durumu iyi olmayan öğrenciler için ücretsiz yiyecek standı kurdu

 Darıca'da, ortaokul öğrencisi Eylül Şen (11) arkadaşlarıyla proje geliştirerek, maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin ücretsiz faydalanacakları yiyecek içecek standı kurdu.

Eylül, okulundaki durumu iyi olmayan öğrenciler için ücretsiz yiyecek standı kurdu mask

Darıca Deniz Yıldızları Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Eylül Şen, maddi durumu iyi olmayan bazı arkadaşlarının durumundan etkilenip ailesine bildirdi. Ailesinin de desteğiyle Şen, arkadaşlarıyla birlikte okulda meyve, çikolata, gofret, kraker, süt, defter ve hikaye kitaplarından oluşan ‘Sosyal Yardımlaşma Standı’ adı verilen ve üzerinde 'Her iyiliğin güzel bir sonucu vardır' yazan stant açtı. Projeye göre, ürün alan öğrenciler, ücretini kumbaraya atıp aldıkları ürünü de stantta ayrı bir bölüme bırakacak. Maddi durumu iyi olmayan öğrenci ise ihtiyaç duyduğu ürünü ücretsiz olarak stanttan alacak.

Standın açılışı için düzenlenen törene Kaymakam Mete Öztürk, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz ve Deniz Yıldızları Ortaokulu Müdürü Özden Çubukçu katıldı. Okul müdürü Özden Çubukçu yaptığı konuşmada, iyilik ve yardımlaşmayla yoğrulan çocukların toplumda birlik ve beraberliği artıracağını belirtti.

Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise mesleğinin fırıncılık olduğunu hatırlatarak, fırınlarda askıda ekmek diye bir kültür olduğunu, kimin kime ne verdiğini ve bu döngünün kimse tarafından bilinmediğini belirtti. Gönüllerinden geçenin buradan kimsenin faydalanmaması ancak bunun hayatın bir gerçeği olduğunu söyleyen Bıyık, “Buradan faydalanmak isteyen öğrencilerimiz maalesef var, bu hayatın bir gerçeği. Onun için inşallah bu da bir pilot uygulama olur, biz de bu konuda okullarımıza destekçi olmaya hazırız. Projenin mimarı sevgili Eylül kızımı ve sevgili arkadaşlarını gözlerinden öpüyorum” dedi.

‘ELLERİMİZE BAKIYORDU, GÖNLÜM EL VERMEDİ’

Stanttan maddi durumu iyi olanların ücret karşılığı alışveriş yapabileceğini, maddi durumu iyi olmayan arkadaşlarının ise ücretsiz olarak faydalanabileceğini söyleyen Eylül Şen, uygulamanın önemine değindi. Standın başında hiç kimsenin olamayacağını ve bu nedenle alanın da verenin de birbirini görmeyeceğini ifade eden Şen, kimsenin gururunun incinmeyeceğini söyledi. Kantinde maddi durumu iyi olmayan öğrencileri görünce etkilendiğini belirten Eylül Şen, “Ben kantine gittiğim zaman maddi durumu iyi olmayan arkadaşlarım, biz bir şey aldığımızda ellerimize bakıyordu. Benim de gönlüm el vermedi. Okulumuzda 'yardımlaşma ve dayanışma' adı altında bir konu işliyorduk, konunun sonunda öğretmenimiz bize bir proje ödevi verdi. O projeyi okulda gerçekleştirmek için bu projeyi çizdim. Öğretmenimiz çok beğendi ve okulumuzda gerçekleştirilmesini istedi. Biz de bunun hayata geçirdik” diye konuştu.

# Darıca, eğitim, proje

03 Kas 2021 - 16:31 - Gündem

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