DP Kocaeli’nin kongresine Gültekin Uysal da katılıyor

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Pazar günü saat 13.00’te İzmit SDKM’de yapılacak DP Kocaeli 7.Olağan İl Kongresine katılacak. İl Başkanı Mustafa Nazlıgül ve yönetici Mükerrem Ocakoğlu, gazetemiz Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mesut Akbulut’u ziyaret ederek, kongreye davet etti. Nazlıgül ayrıca, bütün partililerin kongreye katılmasını istedi.