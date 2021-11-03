03 Kas 2021 - 16:35- Siyaset G: 03 Kas 2021 - 16:37

DP Kocaeli’nin kongresine Gültekin Uysal da katılıyor

Demokrat Parti Kocaeli İl Başkanlığı’nın il kongresi Pazar günü SDKM’de yapılacak. Kongreye genel başkan Gültekin Uysal da katılacak
DP Kocaeli’nin kongresine Gültekin Uysal da katılıyor mask

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Pazar günü saat 13.00’te İzmit SDKM’de yapılacak DP Kocaeli 7.Olağan İl Kongresine katılacak. İl Başkanı Mustafa Nazlıgül ve yönetici Mükerrem Ocakoğlu, gazetemiz Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mesut Akbulut’u ziyaret ederek, kongreye davet etti. Nazlıgül ayrıca, bütün partililerin kongreye katılmasını istedi.
# Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Mustafa

03 Kas 2021 - 16:35 Kocaeli- Siyaset

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