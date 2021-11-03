Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti'nden Mustafa Kurt'a kınama

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Her yerde olduğu gibi ilimizde de, zor şartlarda görev yapan gazeteci arkadaşlarımızın gittikleri basın toplantısında zaman zaman hakarete varan tutum ve davranışlara maruz kaldığı gözlemlenmiştir.

Bugün Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı olan, aynı zamanda Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğine başkanlık için adaylığını açıklayan Mustafa Kurt tarafından, adaylığı konusunda gerçekleştirilen basın toplantısı esnasında, kendisi hakkında bir gazetede çıkan habere tepki göstererek, muhatabı dahi o toplantıda yer almazken, diğer meslektaşlarımızın önünde ağır ifadelerde bulunduğu öğrenilmiştir.

Adaylığını açıklayacağı toplantıda, toplantının amacı dışına çıkarak, diğer meslektaşlarımızın önünde, bir gazete ve kişi hakkında ağır ifadeler kullanan Kurt’u şiddetle kınıyoruz. Dolayısıyla, bir basın kuruluşu tarafından yapılan haberin asılsız ve doğru olmadığını düşünen muhatabın yapacağı hareket, o gazeteye açıklamada bulunmaktır. Eğer açıklaması yayınlanmıyorsa da hukuki yollara başvurmaktır. Farklı bir amaç için düzenlenen toplantıda, argo ve ağır ithamlarda bulunmak, toplantıda aynı sektörde çalışan meslektaşlarının önünde kurumu yada kişiyi aşağılamaya çalışmak doğru bir tavır ve tutum değildir."