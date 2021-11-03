03 Kas 2021 - 17:12- Siyaset G: 03 Kas 2021 - 17:14

Tayfun Tosun, istifa kararı aldı!

Yoğunluğundan dolayı parti ve yerel yönetimlere çalışmalara katılamadığını ifade eden Derince Belediyesi MHP Meclis Üyesi Tayfun Tosun, meclis üyeliği görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Tayfun Tosun, istifa kararı aldı! mask

MHP Kocaeli siyasetinde beklenen gelişme bugün oldu. İş yoğunluğu nedeniyle parti çalışmaları ve belediyeye yönelik çalışmalara katılamadığını açıklayan Derince Belediye Meclis Üyesi Tayfun Tosun, istifa kararı aldı.
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03 Kas 2021 - 17:12 - Siyaset

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