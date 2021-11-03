03 Kas 2021 - 17:12- Siyaset

Tayfun Tosun, istifa kararı aldı!

Yoğunluğundan dolayı parti ve yerel yönetimlere çalışmalara katılamadığını ifade eden Derince Belediyesi MHP Meclis Üyesi Tayfun Tosun, meclis üyeliği görevinden istifa ettiğini açıkladı.