Kürşad Yılmaz, Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti!

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Dr. Devlet Bahçeli ’nin ‘ülke ve ülkü sevdalısı gözü kara yiğit’ olarak söz ettiği ve yargılandığı davalarından aylar önce beraat eden Kürşad Yılmaz, tahliye oldu. Kürşat Yılmaz, bugün MHP lideri Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti.

GENEL MERKEZ PAYLAŞTI

Ziyaret MHP Genel Merkezi tarafından sosyal medya hesaplarından, “Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitlerinden Yakup Kürşad Yılmaz, tahliye olmaları münasebetiyle Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendiyi ziyaret etmişlerdir” ifadeleri ile paylaşıldı.