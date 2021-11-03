Senaryoya göre: Kocaeli’de 4 bin 798 kişi ölecek, en fazla ölüm Gebze’de

AFAD tarafından hazırlanan “Kocaeli İl Afet Müdahale Planı” güncellendi. 2020 yılı raporunda planın amacının afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlamak, Kocaeli’nin afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasının temel prensiplerini belirlemek olduğu belirtildi. Planın yıllık olarak yapılacağı bilgisi de yer aldı.

ALTERNATİF KARAYOLU ULAŞIM HARİTASI

Dikkat çeken detayların yer aldığı raporda bir deprem sonrası otoyol ve D-100 Karayolu’nda meydana gelebilecek hasarlar sebebiyle kara ulaşımının aksamasını önlemek amacıyla, TAMP-Kocaeli Ulaşım Altyapı Hizmet Grubu tarafından Kocaeli’nin alternatif karayolu ulaşım haritası hazırlandı.

GÜZERGAHLAR PAYLAŞILDI

Kocaeli Alternatif Ulaşım Haritasına göre: İstanbul’a gidiş Kandıra üzerinden Ağva istikametine doğru devam eden yoldan, İstanbul’dan geliş eski İstanbul yolu üzerinden, İzmit-Sakarya-Bolu istikametinde ulaşımın kapanması durumunda Ankara ile karayolu bağlantısı İzmit-Sapanca-Bilecik-Eskişehir-Ankara güzergahından, Bolu ile bağlantı ayrıca Bolu-Akçakoca-Karasu-Kandıra-İzmit güzergahından, Yalova istikametine doğru gidiş Maşukiye-Bahçecik-İhsaniye-Akçat üzerinden, Bursa ile karayolu bağlantısının kesilmesi durumunda ulaşım İzmit-Sapanca-Pamukova-İznik güzergahından sağlanabileceği belirtildi.

ALTERNATİF DENİZ ULAŞIM HARİTASI

İzmit’e inecek helikopterlerin iniş noktalarının da paylaşıldığı planda büyük bir deprem sonrası mevcut liman ve iskelelerin hasar görmesi durumunda yardım malzemelerinin naklinde ve yolcu taşımacılığında kullanılmak üzere arabalı vapur yanaşma noktaları ile özel tesis ve rampalar tespit edilerek alternatif deniz ulaşım haritası çıkarıldı.

“DEPREMLER BÜYÜK HASARA UĞRATTI”

Raporda, Kocaeli için en önemli afet riskinin deprem olduğu, son 60 yıl içerisinde doğal afetlerin yol açtığı yapısal hasar istatistiklerine göre hasarların 3’te 2’sinin deprem nedeniyle meydana geldiği de belirtildi. Ayrıca, “Kocaeli, tarih boyunca M.S. 170, 268, 358, 448, 1509, 1672, 1719, 1766, 1878, 1894 ve 1999 yıllarında KAFZ (Kuzey Anadolu Fay Zonu) üzerinde meydana gelen depremler nedeniyle büyük hasara uğramıştır” denildi.

“667 MÜESSESENİN 283 ADEDİ RİSKLİ SANAYİ”

Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın “Birinci Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler Listesi”ne göre; Kocaeli’de tehlikeli, patlayıcı ve parlayıcı kimyasal üreten, kullanan ve depolayan 667 adet birinci sınıf gayri sıhhi sanayi tesisi bulunduğu, risk seviyelerine göre 10 sektör gruplandırıldığında, “İlimizdeki 667 birinci sınıf müessesenin, 283 adedi riskli sanayidir. Atık değerlendirme, geri dönüşüm, maden ve enerji tesisleri orta riskli sanayi tesisleridir. Bu tesislerin ilimizdeki sayısı 58 adettir. Liman, makina-metalürji, tekstil ve diğer tesislerdir. Bu tesislerin sayısı 309 adettir. Gıda sanayi olup 16 adet tesis risksiz kapsamına girmektedir” bilgilerine yer verildi. Ayrıca raporda Afet Bölge Komutanlığı’nın Donanma Komutanlığı olduğu da belirtildi.

DARICA’DA 7.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Raporda yer alan senaryoya göre; 1 milyon 953 bin 35 kişinin yaşadığı Kocaeli’de Ocak ayında saat 16.52’de Darıca’da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Çoğunluğu Gebze, Darıca, Dilovası ve Karamürsel’de olmak üzere yaklaşık 13 bin yıkık bina, 285 bin kişilik geçici barınma ihtiyacı, 9 bin yaralı ve 5 bin civarında can kaybı bulunmaktadır. Kartepe Cengiz Topel Havalimanı, İzmit merkeze yaklaşık 15 km, depremin merkez üssü Darıca’ya 66 km mesafededir. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ise Darıca’ya 29 km, İzmit merkeze 68 km uzaklıktadır. Ayrıca İzmit Körfezi kıyısı boyunca kuru ve sıvı yük lojistiğinde kullanılan toplam 36 adet liman bulunmaktadır.

“ELEKTRİK HATLARINA ACİL MÜDAHALE”

Bina çatılarına kurulu olanlar başta olmak üzere baz istasyonlarının bir bölümü hasar görmüştür. Sistemde yaşanan teknik aksaklıklar ve yoğunluk sebebiyle sabit hatlar, mobil ses, SMS ve data servisleri devre dışı kalmıştır. İl genelinde internet bağlantılarında da sorun yaşanmaktadır. Özellikle bilim ve teknoloji üssü olan Gebze’de iletişim altyapısında büyük sıkıntı olduğu öğrenilmiştir. Yuvacık Barajı’nda tehlike teşkil edebilecek bir durum tespit edilmemiştir. Dilovası’nın batısından İstanbul sınırına kadar olan bölgede şebeke suyu ve atık su hatları zarar gördüğünden depremin merkez üssüne yakın ilçelerde su temininde sıkıntı yaşanmaktadır. İlin genelinde elektrikler kesilmiş durumdadır. Gebze, Darıca, Dilovası, Çayırova ve Karamürsel’de elektrik dağıtım hatlarına acil müdahale gerekmektedir.

“ÜST VE ALT GEÇİT ÇÖKMÜŞTÜR”

Doğalgaz taşıyan ana hatlarda kaçak olmadığı haberi alınmış, zarar gören binalarda münferit küçük çaplı kaçaklar olduğu, bazı konutlarda kaçaklardan kaynaklı yangınlar çıktığı da AADYM’ye iletilen bilgilerdendir. Kısmi tsunami dolayısıyla kıyılardaki balıkçı barınaklarının ve küçük balıkçı teknelerinin birçoğunun kullanılamaz hale geldiği öğrenilmiştir. İlk anlardan itibaren halkın araçlarıyla tehlikeli bölgelerden uzaklaşmak istemesi sebebiyle trafik durma noktasına gelmiş, ilçe merkezlerini otoyol, D-100 ve D-130 karayollarına bağlayan ara yollarda trafiğin kilitlendiği öğrenilmiştir. Körfez ilçesindeki petrokimya tesislerine yakın bölgelerde ikamet edenlerin ikincil afet endişesiyle telaş içerisinde oldukları ve bölgeden uzaklaşmaya çalıştıkları raporlanmıştır. Eskihisar feribot yolu üst ve alt geçidi çökmüştür.

“2 HASTANE KULLANILAMAZ HALE GELDİ”

D-130 üzerinde Değirmendere’nin batısında bulunan Konca Rampası’nda depremin tetiklediği heyelan sebebiyle yolun bir şeridi kullanılamaz duruma gelmiştir. Demiryollarında hasar meydana gelmemiştir. Gebze sınırlarında akaryakıt taşıyan bir tankerin devrilerek kazaya sebep olduğu ihbarı alınmıştır. Dilovası Organize Sanayi Bölgesinde bazı kimyevi madde üreten tesislerinin ciddi hasar aldığı, OSB’deki kimyevi madde üreten bir tesiste yangın çıktığı, havada yoğun kimyasal koku olduğu bilgisi alınmıştır. Şehirde 11 adet kamu ve 17 adet özel hastane bulunmaktadır. Merkez üssüne yakın bir devlet hastanesi ile bir özel hastane depremde ağır hasar almış ve kullanılamaz duruma gelmiştir. Şehrin farklı yerlerinde az ve orta düzeyde hasar görmüş iş yerleri ve alışveriş merkezlerinden yağmaya karşı güvenlik önlemi talepleri gelmektedir.

“EN FAZLA ÖLÜM GEBZE’DE”

Senaryoya göre toplam 247 bin 9 adet bina bulunan Kocaeli’de 13 bin 190 bina yıkıldı. 39 bin 284 bina ağır hasar, 29 bin 733 bina orta hasar, 32 bin 268 bina ise az hasar aldı. Depremden tüm nüfus etkilenirken 4 bin 798 kişi hayatını kaybetti, 9 bin kişi ağır yaralandı, 14 bin 827 hafif yaralandı, 39 bin 647 kişi ise ayakta tedavi edildi. Ayrıca 285 bin 643 kişinin geçici barınma ihtiyacı doğdu. En çok bina 5 bin 214 ile Gebze’de, 5 bin 128 ile Darıca’da bina yıkılırken İzmit’te 28, Kandıra’da ise 1 bina yıkıldı. En fazla can kaybı bin 993 kişi ile Gebze’de yaşanırken Gebze’yi bin 937 ile Darıca takip etti.

DEPREM SONRASI PLAN NEDİR?

Deprem sonrası ise ekipler hemen harekete başlıyor. Senaryonun bundan sonraki bölümü ise şöyle; AFAD Başkanlığı, alınan ilk bilgiler ışığında tüm hizmet gruplarının afete müdahale çalışmalarına başlaması çağrısı yapmış, destek il ekiplerine ek olarak tüm ulusal düzey hizmet gruplarının da planlanan 4. seviye saha destek ekip ve ekipmanlarıyla mevcut intikal planları çerçevesinde, AFAD Kocaeli İl Müdürlüğü ile koordineli olarak harekete geçmesini tüm Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri’ne duyurmuştur. Afet nedeniyle uluslararası yardım çağrısı yayımlanmış, arama-kurtarma başta olmak üzere her türlü ayni ve nakdi yardımın kabul edileceği ilan olunmuştur.