Kocaeli Barosu’na 18 avukat daha katıldı

Kocaeli Barosu yemin ve ruhsat töreni bugün Kocaeli Ticaret Odası meclis salonunda gerçekleştirildi. Baro Başkanı Bahar Candemir Gültekin, baro yönetimi ve yanlarında staj yaptıkları avukatlar ile ruhsat alacak avukatların ailelerinin katıldığı törendeCeren Altan, DilanurUrhan, Furkan Ercan, İrfan Altunbaş, Medine Moğultay, Mehmet Vefa Şahin, Merve Bayram, Ahmet Öztürk, Ömer Faruk Akgül, Samet Sayan, Seher Eryiğit, Süleyman Yalım, Yasemin Deniz Sıdar, Edanur Balık, Yonca Öztürk, İrem Gülçebi, Hüseyin Maden ve İrem Durmuş ruhsatlarını Baro Başkanı Gültekin’den ve yanlarında staj yaptıkları avukatlardan aldı. 18 avukatın daha baroya kayıt olmasıyla Kocaeli Barosu’nun sayısı 2 bin 301 oldu.

“TÜRKİYE’NİN 9’UNCU BÜYÜK BAROSU”

Törende konuşan Baro Başkanı Gültekin, “Adalet ve vicdan duygusunun ilk oluştuğu yer aile ortamlarıdır. Bu nedenle öncelikle bugün avukatlık mesleğine adım atacak olan değerli meslektaşlarımıza gerek mesleğimizin temel manevi değerleri olan bu iki duyguya karşı hassasiyetlerinin oluşturulması gerekse eğitimlerini tamamlamaları için büyük bir emek ve özveri gösteren, onları yetiştiren siz değerli ailelerine en derin saygılarımı sunuyorum. Türkiye’nin 9’uncu büyük barosu konumunda bulunan Kocaeli Barosu bugün olduğu gibi daha da güçleniyor. Yargının kurucu unsuru olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eden avukatlara yasaların verilen hak ve yetkilerini kullanmaya fiilen avukatlık mesleğini icra etmeye başlayacaklar.Hukuka aykırılıkların karşısında duran avukatlar, hukuk devletinin, yargı bağımsızlığının ve adil yargılanma hakkının teminatı olduğu kadar demokrasinin ve temel hak ve hürriyetlerinin teminatıdır” ifadelerinde bulundu.

“HER ZAMAN VE HER ŞARTTA YANINIZDAYIZ”

Gültekin sözlerinin devamında, “Hukuk devleti, demokrasi, hukukun evrensel değerleri ve temel hak ve özgürlükler için aramıza katılan genç meslektaşlarımız ile daha da güçlü bir şekilde mücadele edeceğimize dair inancımız tamdır. Cumhuriyetimizin temel değerlerine sahip çıkacağınıza, yargı önünde adil yargılanma hakkını ve bağımsız yargıyı temsil edeceğinize, etik ve değerleri temsil edeceğinize inancımızın tam olduğu, her zaman ve her şartta yanınızda olacağımızı bilmenizi istiyoruz. Sizlere meslek yaşamınız boyunca başarılar diler, onur ve mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isterim” dedi.

CEREN ALTAN: Avukat Sedef Makbule Ergene’nin yanında stajını tamamlayan 1997 doğumlu Altan,Kocaeli Üniversitesi mezunu. Ruhsatını Avukat Ergene’den aldı.

DİLANUR URHAN: Avukat Kübra Keskin’in yanında stajını tamamlayan, 1998 doğumlu Urhan, Dokuz Eylül Üniversitesi mezunu. Ruhsatını Avukat Keskin’den aldı.

FURKAN ERCAN: Avukat Volkan Koçak’ın yanında stajını tamamlayan1998 doğumlu Ercan,Süleyman Demirel Üniversitesi mezunu. Ruhsatını Avukat Koçak’tan aldı.

İRFAN ALTUNBAŞ: Avukat Tarık Sağlam’ın yanında stajını tamamlayan, 1998 doğumlu Altunbaş, Marmara Üniversitesi mezunu. Ruhsatını Avukat Sağlam’dan aldı.

MEDİNE MOĞULTAY: Avukat Erdinç Toklu’nun yanında stajını tamamlayan, 1996 doğumlu Moğultay, Yeditepe Üniversitesi mezunu. Ruhsatını Avukat Toklu’dan aldı.

MEHMET VEFA ŞAHİN: Avukat Çiğdem Baloğlu’nun yanında stajını tamamlayan, 1995 doğumluŞahin, İstanbul Kültür Üniversitesi mezunu. Ruhsatını Avukat Baloğlu’dan aldı.

MERVE BAYRAM: Avukat Suat Kamil Ulaş’ın yanında stajını tamamlayan, 1998 doğumlu Bayram,Okan Üniversitesi mezunu. Ruhsatını avukat olan babası Hüseyin Bayram’dan aldı.

AHMET ÖZTÜRK: Avukat Memet Nuri Altun’un yanında stajını tamamlayan, 1997 doğumlu Öztürk,Yalova Üniversitesi mezunu. Ruhsatını Avukat Altun’dan aldı.

ÖMER FARUK AKGÜL: Avukat Tamer Ejderoğlu’nun yanında stajını tamamlayan, 1998 doğumluAkgül, Yalova Üniversitesi mezunu. Ruhsatını Avukat Özlem Ejderoğlu’ndan aldı.

SAMET SAYAN: Avukat İlter Özdemir’in yanında stajını tamamlayan, 1996 doğumlu Sayan, Okan Üniversitesi mezunu. Ruhsatını Avukat Özdemir’den aldı.

SEHER ERYİĞİT: Avukat Metehan Usluerol’un yanında stajını tamamlayan, 1998 doğumlu Eryiğit, Kocaeli Üniversitesi mezunu. Ruhsatını Avukat Usluerol’dan aldı.

SÜLEYMAN YALIM: Avukat Sema Pekdemir Yıldırım’ın yanında stajını tamamlayan, 1995 doğumlu Yalım Kocaeli Üniversitesi mezunu. Ruhsatını Avukat Yıldırım’dan aldı.

YASEMİN DENİZ SIDAR: Avukat Kadir Caner Karakadılar’ın yanında stajını tamamlayan, 1997 doğumlu Sıdar, Karadeniz Teknik Üniversitesi mezunu. Ruhsatını Avukat Karakadılar’dan aldı.

EDANUR BALIK:Avukat Ömer Cihan Kavak’ın yanında stajını tamamlayan, 1997 doğumlu Balık, Marmara Üniversitesi mezunu. Ruhsatını Avukat Kavak’tan aldı.

YONCA ÖZTÜRK: Avukat Çağla Arslan Bozkuş’un yanında stajını tamamlayan, 1998 doğumluÖztürk, Yalova Üniversitesi mezunu. Ruhsatını Avukat Merve Güzeller’den aldı.

İREM GÜLÇEBİ: Avukat Nihan Yavuz’un yanında stajını tamamlayan, 1996 doğumluGülçebi, Karadeniz Teknik Üniversitesi mezunu. Ruhsatını Avukat Yavuz’dan aldı.

HÜSEYİN MADEN: Avukat Onursal Çubuklu’nun yanında stajını tamamlayan, 1996 doğumlu Maden,Doğu Akdeniz Üniversitesi mezunu. Ruhsatını Avukat Çubuklu’dan aldı.

İREM DURMUŞ: Avukat Hakan Üstün’ün yanında stajını tamamlayan, 1998 doğumlu Durmuş, Doğuş Üniversitesi mezunu. Ruhsatını Avukat Üstün’den aldı.