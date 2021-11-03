Türkiye İşçi Partisi lideri Erkan Baş, Kocaeli’ye geliyor

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, yurt gezileri kapsamında 5 Kasım Cuma günü Kocaeli’ye geliyor. Türkiye İşçi Partisi Kocaeli Örgütü, Genel Başkan Erkan Baş için hazırlıklarını sürdürüyor. Genel Başkan Baş, sabah saat 09:30 da Altınnal Otel’de yerel basın yöneticileri ile tanışma programı kapsamında kahvaltı buluşacak.

Erkan Baş kimdir?

Erkan Baş, 14 Temmuz 1979'da Almanya'nın başkenti Berlin'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Erkan Baş, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi bölümünden mezun oldu. Bir süre İstanbul Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri bölümünde misafir öğretim görevlisi olarak çalışan Erkan Baş, üniversitede yemekhane işçilerinin haklarına dair verdiği mücadelenin sonucu olarak okul yönetimi tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Siyasete genç yaşta atılan isimlerden biri olan Erkan Baş, Sosyalist İktidar Partisi üyesi oldu. Daha sonra ise devamında kurulan Türkiye Komünist Partisi'nde çeşitli sorumluluklar üstlendi. Partinin il sekreterliğini yapan Erkan Baş, TKP'nin 9. Kongresi'nde Aydemir Güler'in görevi bırakmasının ardından genel başkanlık görevine seçildi.

2014'te yaşanan ayrışma sonrasında Halkın Türkiye Komünist Partisi'nde Genel Sekreter olan Erkan Baş, 2018 Türkiye genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi'nden İstanbul milletvekili adayı oldu ve seçildi. 11 Ekim 2018 tarihinde ise Türkiye İşçi Partisi'ne geçti.Erkan Baş evli ve 2 çocuk babasıdır.