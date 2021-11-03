03 Kas 2021 - 17:56- Gündem G: 03 Kas 2021 - 17:59

Kocaeli Ordulular Derneği’nin tahliyesine mahkeme dur dedi

Kocaeli Ordulular Kültür ve Dayanışma Derneği’nin tahliyesi, Kocaeli 1.İdare Mahkemesince durduruldu.
Kocaeli Ordulular Derneği’nin tahliyesine mahkeme dur dedi mask

İzmit Alikahya Fatih Mahallesi Demokrasi Parkı içinde bulunan Kocaeli Ordulular Kültür ve Dayanışma Derneği’nin tahliyesi, Kocaeli 1.İdare Mahkemesince durduruldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Kocaeli Ordulular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nurettin Arıcan, “Ortada haksız bir durum olduğunu defalarca söyledik. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet hanımefendiye bizi dinlemesini, yapılan işlemin Alikahya halkını mağdur edeceğini ifade ettik. Ancak emniyet güçleriyle derneğimizin tahliyesi yönünde bir yol izlendi. Geçen hafta işlem yapmak için hakkımızda tutanak tutuldu. Biz hakkımızı yargı yoluyla arayacağımızı ifade etmiştik. Mahkemenin telafisi güç sonuçlar doğuracağı kanaatiyle bu tahliye işlemini durdurmasından memnunuz. Hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Bu süreçte sağduyulu yaklaşımını kaybetmeyen İzmit Kaymakamımız Yusuf Ziya Çelikkaya’ya ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi.
# Fatma Kaplan Hürriyet

03 Kas 2021 - 17:56 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.278.975 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Belediyesi, Tüysüzler’i  asfalt konforuyla buluşturdu mask
İzmit Belediyesi, Tüysüzler’i  asfalt konforuyla buluşturdu
Doğa Eğitim Kampüsü’nde öğretmen eğitimleri sürüyor mask
Doğa Eğitim Kampüsü’nde öğretmen eğitimleri sürüyor
“Yapılan siyasi yorumlar bizleri üzmektedir” mask
“Yapılan siyasi yorumlar bizleri üzmektedir”
Bıyık: ‘Eğitimin her zaman yanındayız’ mask
Bıyık: ‘Eğitimin her zaman yanındayız’
KİHMED’den Başkan Aygün’e kongre daveti mask
KİHMED’den Başkan Aygün’e kongre daveti
Eşme’nin sorunu çözüldü mask
Eşme’nin sorunu çözüldü
Anket İzmit Yürüyüş Yolu yıl sonunda bitecek mi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL