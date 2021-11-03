Kocaeli Ordulular Derneği’nin tahliyesine mahkeme dur dedi

İzmit Alikahya Fatih Mahallesi Demokrasi Parkı içinde bulunan Kocaeli Ordulular Kültür ve Dayanışma Derneği’nin tahliyesi, Kocaeli 1.İdare Mahkemesince durduruldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Kocaeli Ordulular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nurettin Arıcan, “Ortada haksız bir durum olduğunu defalarca söyledik. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet hanımefendiye bizi dinlemesini, yapılan işlemin Alikahya halkını mağdur edeceğini ifade ettik. Ancak emniyet güçleriyle derneğimizin tahliyesi yönünde bir yol izlendi. Geçen hafta işlem yapmak için hakkımızda tutanak tutuldu. Biz hakkımızı yargı yoluyla arayacağımızı ifade etmiştik. Mahkemenin telafisi güç sonuçlar doğuracağı kanaatiyle bu tahliye işlemini durdurmasından memnunuz. Hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Bu süreçte sağduyulu yaklaşımını kaybetmeyen İzmit Kaymakamımız Yusuf Ziya Çelikkaya’ya ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi.