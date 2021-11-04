04 Kas 2021 - 09:16- Gündem G: 04 Kas 2021 - 09:19

Personel taşıma hizmeti alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Personel taşıma hizmeti alınacaktır

04 Kas 2021 - 09:16 - Gündem

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