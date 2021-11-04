İzmit'te 5+1 174 m² dubleks daire icradan satılık

Kocaeli İl, İzmit İlçe, MEHMETALİPAŞA Mahalle/Köy, 4931 Ada, 10 Parsel, A.blok, 2.kat + çatı katı, 8 nolu dubleks mesken Nolu Bağımsız Bölüm Mehmetalipaşa olarak bilinen mevkiide, Doğu Kışla Parkının biraz üzerinde, Bağdat Caddesi ile Turan Güneş Caddesinin arasında kalan bölgede yer almaktadır. Bölgenin asfalt yol, şehir suyu, elektrik vs. gibi alt yapı imkanlarından istifadesi tamdır. Yakın çevresinde yapılaşma ve nüfus yüksek seviyededir.

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