04 Kas 2021 - 09:28- Ekonomi G: 04 Kas 2021 - 09:29

DEVA Partisi Genel Merkezi’nden KTO’ya ziyaret

Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, Meclis Başkanı Güngör Ayhan, Meclis Üyelerinden ve oda katılımcılarından oluşan heyet; Deva...
DEVA Partisi Genel Merkezi’nden KTO’ya ziyaret mask

Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, Meclis Başkanı Güngör Ayhan, Meclis Üyelerinden ve oda katılımcılarından oluşan heyet; Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakçı, Genel Başkan Yardımcısı Sektörel Politikalar Başkanı Birol Aydemir, Genel Başkan Yardımcısı Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Politikaları Başkanı Burak Dalgın ile parti İl ve İlçe yöneticilerini KTO Mustafa Efe Toplantı Salonunda ağırladı.

KATMADEĞERLİ ÜRÜNLERİN EKONOMİYE KATKISINI GELİŞTİRMEK, ÖNCELİKLİ HEDEF!

Ticari toplulukların önerilerinin kendileri için vazgeçilmez önceliklerden olduğunu aktaran Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Çanakçı “Alım gücünü artırmak için asgari ücreti artırmak önemli değil, Türk Lirasının değerini artırmak gerekir ve bunun için hem insan hem de maddi kaynaklarımız mevcut” ifadelerini kullandı. Parti Genel Başkan Yardımcısı Sektörel Politikalar Başkanı Birol Aydemir ise konuşmalarında “Bizim kg başına düşen ihracat tutarımız 1usd iken, Almanya’nın 4usd. Katma değerli ürünlerimizi geliştirerek kg başına düşen ihracat gelirlerimizi artırmamız ve GYSMH’ı artırmak öncelikli hedeflerimiz arasında” dedi.

Üretim çarklarından en önemli temsilcilerinden birçoğunu bünyesinde barındıran Körfez Ticaret Odası, üretim süreçleri ve maliyetlerinin yanında, üyelerinin ihracat kapsamındaki çalışmalarına da ışık tutuyor. Para politikaları ışığında ülke ekonomisi dengelerinin, Türk Lirası değer ekseninde değiştiği günlerde, üreticilerin hem hammadde hem de genel giderleri konusunda istikrardan uzaklaşmamaları için çabalayan üyelerimizin, kıymetli önerilerini gerekli tüm mercilere aktarmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda gerçekleşen ziyarette konuşan ev sahibi Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk “İşletmelerimizin sorunlarını çözmek için sahada olmak ve onlar ile istişare edebilmek, taleplerini sorunlarını ve çözüm önerilerini anlayabilmek çok önemli. ”ifadelerinde bulundu.

# Mustafa, Deva partisi

04 Kas 2021 - 09:28 - Ekonomi

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