04 Kas 2021 - 09:31- Gündem G: 04 Kas 2021 - 09:33

Belediyeye ait araçlar satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Belediyeye ait araçlar satılacaktır

Belediyeye ait araçlar satılacak mask

AKÇAKİRAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
BELEDİYEMİZ ARAÇLARINA AİT SATIŞ İLANI

Belediyemize ait aşağıda marka model ve özellikleri belirtilen araçların satış ihalesi 15/11/2021 Pazartesi günü saat 14:00 ile 15:15 arasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden açık artırma teklif usulü ile Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.         

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04 Kas 2021 - 09:31 - Gündem

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