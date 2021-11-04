Belediyeye ait araçlar satılacak

AKÇAKİRAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
BELEDİYEMİZ ARAÇLARINA AİT SATIŞ İLANI
Belediyemize ait aşağıda marka model ve özellikleri belirtilen araçların satış ihalesi 15/11/2021 Pazartesi günü saat 14:00 ile 15:15 arasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden açık artırma teklif usulü ile Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.