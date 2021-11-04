Belediyeye ait araçlar satılacak

AKÇAKİRAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

BELEDİYEMİZ ARAÇLARINA AİT SATIŞ İLANI

Belediyemize ait aşağıda marka model ve özellikleri belirtilen araçların satış ihalesi 15/11/2021 Pazartesi günü saat 14:00 ile 15:15 arasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden açık artırma teklif usulü ile Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

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