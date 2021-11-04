04 Kas 2021 - 09:34- Ekonomi G: 04 Kas 2021 - 09:40

Ekim ayının zam şampiyonu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre ekim ayının zam şampiyonu çarliston biber oldu
Ekim ayının zam şampiyonu belli oldu mask

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, TR42 Bölgesine ait, 2003=100 temel yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi ve Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi 2021 Ekim ayı bilgilerini açıkladı. Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre Ekim ayında, TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) Bölgesinde %2,66 oranında artarken, Türkiye genelinde %2,39 olarak artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre (son 1 yıllık) ise, Bölgemizdeki fiyat artışı %20,79 oranı ile Türkiye ortalaması %19,89’un 0,9 puan üstünde gerçekleşti.

 FİYATI EN ÇOK ARTAN MADDE ÇARLİSTON BİBER

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca açıklanan verilere göre, Türkiye Geneli TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,75, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,09 artış gerçekleşti. TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgesinde Ekim ayında fiyatı en çok artan madde %41,41 ile Çarliston Biber olurken, fiyatı en çok düşen madde ise %-36,92 ile Limon oldu.

04 Kas 2021 - 09:34 Kocaeli- Ekonomi

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