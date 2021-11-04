Ekim ayının zam şampiyonu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, TR42 Bölgesine ait, 2003=100 temel yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi ve Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi 2021 Ekim ayı bilgilerini açıkladı. Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre Ekim ayında, TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) Bölgesinde %2,66 oranında artarken, Türkiye genelinde %2,39 olarak artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre (son 1 yıllık) ise, Bölgemizdeki fiyat artışı %20,79 oranı ile Türkiye ortalaması %19,89’un 0,9 puan üstünde gerçekleşti.
FİYATI EN ÇOK ARTAN MADDE ÇARLİSTON BİBER
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca açıklanan verilere göre, Türkiye Geneli TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,75, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,09 artış gerçekleşti. TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgesinde Ekim ayında fiyatı en çok artan madde %41,41 ile Çarliston Biber olurken, fiyatı en çok düşen madde ise %-36,92 ile Limon oldu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.