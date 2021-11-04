Lazarov İzmit’e geliyooor!

Kent adına önemli isimleri “İzmit Unutmaz” ekinlikleriyle vatandaşlarla buluşturan İzmit Belediyesi, Kocaelispor tarihine adını altın harflerle yazdıran ZdravkoLazarov ile birlikte 6 Kasım’da söyleşi gerçekleştirecek.

KOCAELİSPOR FORMASI İLE 92 MAÇ, 28 GOL!

İzmit Belediyesi, ‘İzmit Unutmaz’ etkinlikleri ile tarihte iz bırakan isimleri hatırlamaya, hafızaları tazelemeye devam ediyor. İzmit Belediyesi’nin etkinlikleri kapsamında bu ayki konuğu Kocaelispor’un unutulmaz futbolcusu ZdravkoLazarov olacak. İzmit Belediyesi, 2000-2003 yılları arasında 92 maçta Kocaelispor forması giyen, 28 gole imza atan ve 2002 yılında kazanılan Türkiye Kupası finalinde gol atarak Kocaelispor’un unutulmazları arasına giren Bulgar futbolcu Lazarov’u Kocaelisporlularla buluşturuyor.

6 KASIM CUMARTESİ SAAT 18.00’DE

Kocaelispor tarihindeki en sevilen yabancı futbolculardan biri olarak gönüllerde taht kuran ZdravkoLazarov, 6 Kasım Cumartesi günü saat 18.00’de, Cumhuriyet Parkı Aile Çay Bahçesi’nde İzmitlilerle buluşacak. İzmit Belediyesi’nin, Lazarov ile yapacağı söyleşi belediyenin sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanacak.