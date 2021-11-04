İzmit'te öğrenci yurdunda yangın paniği

Alınan bilgiye göre İzmit Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi Üçyol mevkisinde bulunan 5 katlı bir kız öğrenci yurdunun en üst katındaki yemekhanede henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden yurt görevlileri binayı tahliye ederken ihbar üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada maddi hasar meydana geldi. Yangın nedeniyle Turan Güneş Caddesi yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapatıldı. Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.