04 Kas 2021 - 09:44- Asayiş G: 04 Kas 2021 - 09:46

İzmit'te öğrenci yurdunda yangın paniği

İzmit Turan Güneş Caddesi Üçyol mevkisinde bulunan bir kız öğrenci yurdunun yemekhanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
İzmit'te öğrenci yurdunda yangın paniği mask
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Alınan bilgiye göre İzmit Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi Üçyol mevkisinde bulunan 5 katlı bir kız öğrenci yurdunun en üst katındaki yemekhanede henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden yurt görevlileri binayı tahliye ederken ihbar üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada maddi hasar meydana geldi. Yangın nedeniyle Turan Güneş Caddesi yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapatıldı. Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
# sağlık

04 Kas 2021 - 09:44 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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