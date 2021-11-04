Benhur Keser: Her şeyi unuttuk… Sadece Bursaspor maçını düşünüyoruz

Kocaelispor’un etkili kanat forveti Benhur Keser, her şeyi unuttuklarını ve Bursaspor maçına konsantre olmaya çalıştıklarını belirtti.
KAZANMAMIZ GEREKEN BİR MAÇTI
Sözlerine 1-1’lik Denizlispor maçı ile başlayan Benhur Keser şu şekilde konuştu: Denizli’de kazanmamız gereken bir maç oynadık. Bölüm bölüm zor oldu ama her zaman olduğu gibi galibiyeti kaçıran taraf bizdik ve altın değerinde 2 puan bıraktık.Analizlerimiz, oyunsal performanslarımız ve hamlelerimizedaha çok çalışmalıyız. Bir şekilde bunu kıracağımıza inanıyorum.
ÖNEMİNİ ANLATIYORUZ
2 sezondur buradayım. Bu şehrin önemli saydığı maçlar var. Birincisi Kocaelispor, ikincisi Bursaspor. Dilimiz döndüğünce yeni gelen arkadaşlarımıza ve yabancılarımıza maçın önemini anlatmaya çalışıyoruz. Bursa maçının bizim için ne kadar kritik olduğunu, Marmara derbisi olarak görüldüğünükonuşmaya devam edeceğiz. Olumsuz bir skorun ardından üzerimizdeki yükü, bize yaratacağı sıkıntıyı da ifade ediyoruz.
İNŞALLAH GOLÜMÜ ATACAĞIM
Olumsuz skorlarda tüm sorumluluğumu üzerime alıyorum ve sorumluluktan kaçmıyorum. Tüm maçları unuttuk ve Bursa maçını düşünüyoruz. Camiayı gol beklentisine soktuğumun farkındayım. İnşallah golümü atacağım ve sevincimi sizlere de göstereceğim. Maça annemi davet ettim. Cumartesi günü nasipse burada. Annem bana çok uğurlu geliyor. Geçen sezon da sık sık söyledim.
YÜZLERİNİ GÜLDÜRECEĞİZ
Yankı var, tepki var, futbolcuyuz, bunlar normal, eleştiri sahiplerine hak veriyorum. Futbolcular olarak bu tepkilere alışmamız lazım.Kocaeli Stadı’nda derbi havası bekliyoruz. Takım da buna göre hazırlanıyor. Stadın dolması lazım çünkü böylesi maçlar taraftarla kazanılıyor. Kocaelispor olarak taraftarımızı arkamıza alarak bu gücü kullanmasını biliyoruz. Bursaspor maçının ardından taraftarımızın yüzünü güldürmek için elimizden geleni yapacağız.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.