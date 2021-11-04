04 Kas 2021 - 09:46- Spor G: 04 Kas 2021 - 09:49

Benhur Keser: Her şeyi unuttuk… Sadece Bursaspor maçını düşünüyoruz

Erdem ÖVÜÇ
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Benhur Keser: Her şeyi unuttuk… Sadece Bursaspor maçını düşünüyoruz mask

Kocaelispor’un etkili kanat forveti Benhur Keser, her şeyi unuttuklarını ve Bursaspor maçına konsantre olmaya çalıştıklarını belirtti.

KAZANMAMIZ GEREKEN BİR MAÇTI

Sözlerine 1-1’lik Denizlispor maçı ile başlayan Benhur Keser şu şekilde konuştu: Denizli’de kazanmamız gereken bir maç oynadık. Bölüm bölüm zor oldu ama her zaman olduğu gibi galibiyeti kaçıran taraf bizdik ve altın değerinde 2 puan bıraktık.Analizlerimiz, oyunsal performanslarımız ve hamlelerimizedaha çok çalışmalıyız. Bir şekilde bunu kıracağımıza inanıyorum.

ÖNEMİNİ ANLATIYORUZ

2 sezondur buradayım. Bu şehrin önemli saydığı maçlar var. Birincisi Kocaelispor, ikincisi Bursaspor. Dilimiz döndüğünce yeni gelen arkadaşlarımıza ve yabancılarımıza maçın önemini anlatmaya çalışıyoruz. Bursa maçının bizim için ne kadar kritik olduğunu, Marmara derbisi olarak görüldüğünükonuşmaya devam edeceğiz. Olumsuz bir skorun ardından üzerimizdeki yükü, bize yaratacağı sıkıntıyı da ifade ediyoruz.

İNŞALLAH GOLÜMÜ ATACAĞIM

Olumsuz skorlarda tüm sorumluluğumu üzerime alıyorum ve sorumluluktan kaçmıyorum. Tüm maçları unuttuk ve Bursa maçını düşünüyoruz. Camiayı gol beklentisine soktuğumun farkındayım. İnşallah golümü atacağım ve sevincimi sizlere de göstereceğim. Maça annemi davet ettim. Cumartesi günü nasipse burada. Annem bana çok uğurlu geliyor. Geçen sezon da sık sık söyledim.

YÜZLERİNİ GÜLDÜRECEĞİZ

Yankı var, tepki var, futbolcuyuz, bunlar normal, eleştiri sahiplerine hak veriyorum. Futbolcular olarak bu tepkilere alışmamız lazım.Kocaeli Stadı’nda derbi havası bekliyoruz. Takım da buna göre hazırlanıyor. Stadın dolması lazım çünkü böylesi maçlar taraftarla kazanılıyor. Kocaelispor olarak taraftarımızı arkamıza alarak bu gücü kullanmasını biliyoruz. Bursaspor maçının ardından taraftarımızın yüzünü güldürmek için elimizden geleni yapacağız.

# Kocaelispor

04 Kas 2021 - 09:46 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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