04 Kas 2021 - 09:49- Asayiş G: 04 Kas 2021 - 09:53

İzmitli avukat saldırıya uğradı

Kocaeli Barosuna kayıtlı olan İzmitli Avukat Yunus Emre İnci, gece yarısı ofisinden çıktığı esnada M. K. K. isimli kişinin saldırısına uğradı.
İzmitli avukat saldırıya uğradı mask

Kocaeli Barosuna kayıtlı Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti'nin de avukatı olan Yunus Emre İnci, gece saat 23:30 sularında İzmit Leyla Atakan Caddesi üzerinde bulunan ofisinden çıktığı esnada, bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırı sonrası hemen Kocaeli Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu alan ince, daha sonrada Saraybehce Polis Merkezine giderek şikayette bulundu.

SALDIRMAYA BAŞLADI

Olayla ilgili olarak yapılan çalışma sonucu, Avukat İnci’ye saldıran ve tehditlerde bulunduğu iddia edilen M. K. K. polis tarafından gözaltına alındı. Konu ile ilgili olarak konuşan Avukat Yunus Emre İnci  "Ofisimde arkadaşımla oturuyordum. İki üç kez zil çaldı. Kameradan baktığımda görüntü alamadım. Muhtemelen saldırgan eliyle kamerayı kapatmıştı. Ardından olay yerinden geçen bekçilere balkondan seslendim. Birinin aşağıdan zile yanlışlıkla bastığını söylediler. Daha sonra 23:30 sularında arkadaşımla ofisinden çıktık. Tam dış kapıdan caddeye çıktığım sırada önceden tanıdığım ve aramızda şahsı bir sorun bulunan Mehmet Kaan K. isimli kişi bana saldırmaya başladı" dedi. 

04 Kas 2021 - 09:49 - Asayiş

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