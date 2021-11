Korcan Çelikay: Bursa maçının camia için öneminin farkındayız

Kocaelispor’da kaptan Korcan Çelikay, Bursaspor maçını takım olarak çok önemsediklerini, camianın da aynı gözle ve duyguyla baktığı maçta kazanmaktan başka bir şey düşünmediklerini ifade etti.

BÖYLE BİR İSTEĞİMİZ YOK ASLINDA

Son iki maçta öne geçtiklerini ve ancak skoru koruyamadıklarını belirterek sözlerine başlayan Korcan şu şekilde konuştu: Denizli’den 1 puanla döndük. Galip gelemedik ama kaybetmemek de önemliydi. Ondan önceki hafta Gençlerbirliği’ne benim yaptığım bireysel hatanın ardından yenildik. İki maçta da öne geçip koruyamadık. Bu bizim sorunumuz. Önce geçince geri yaslanıyoruz. Biz de hocamız da bu sorunun farkındayız. Hocamızın da bizim de aslında böyle bir isteği yok.

KESKİN ELEŞTİRMEMEK LAZIM

1-0 öndeyken daha özgüvenli oynayıp topa sahip olmaya devam etmeliyiz. Eksilerimiz hala var, olacaktır da. Bu eksikliklerin giderilmesi için uğraşıyoruz. Sahanın içi dışarıdan görüldüğü gibi olmuyor. Maçın içindeki adrenalinle dikkatsizlik oluyor, motivasyon düşüyor. Baskı var, stres var, nabız var. Beyninize oksijen bile gitmiyor bazen. Bu nedenle keskin eleştirmemek lazım.

YATIYORUZ DENİLEN MAÇTA 5 SAKAT VERDİK

Denizli maçında zaman geçirdiğimizi okuyor, duyuyoruz… Bazen stratejik olarak bunu yapabilirsiniz ama Denizli maçında hiç bunu düşünmedik. Çünkü 1-0 öne geçmişsiniz ve kazanmak istiyorsunuz. Ben bir pozisyonda yerde kaldım. Önce bir şeyim yok diye ayağa kalktım ama daha sonra başım dönmeye başladı. Neden kendimi riske atayım. “Yatıyoruz” diye sitem edilen maçın ardından 5 arkadaşımız sakatlandı. Cabezas belki ameliyat olacak, Mehmet sakat sakat oynadı, Mehmet’in çıkması gerekiyordu belki ama oynamak istedi. Sakatlığının daha ciddi olma ihtimaline rağmen fedakarlık yaptı.

KAZANMAK İSTİYORUZ

Elimizden geleni her zaman yapıyoruz. Ama bazen olmuyor, biz de insanız. Gününde olmuyorsun, hata yapıyorsun. Analiz ediyoruz, hatalarımızdan ders çıkartıyoruz. Her geçen gün daha iyi olacağız. Önümüzde Bursa maçı var. Bizim için her maç önemli ama camia için de bu maçın büyük önemi var. Motivasyon olarak bize katkı sağlayacak bir maç. Taraftarımızın önünde hangi maç olursa olsun kazanmak istiyoruz. Bu maçı ekstra olarak, daha fazla kazanmak istiyoruz.