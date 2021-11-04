Bridgestone ve Lassa kış lastiklerinde indirim

Kış koşullarında lastiklerin yeri tutuşu, ıslak zeminde sürüş emniyeti, çekiş gücü, kısa fren mesafesi gibi özellikleri can güvenliğiyle ilgili konulara doğrudan etki ediyor. Avrupa Lastik ve Kauçuk Üreticileri Derneği (ETRMA) verilerine göre; 90km hızla giderken ıslak yolda kış lastiğinin fren mesafesi yaz lastiğine göre %10 daha kısa (1 binek araç boyu), 50 km hızla giderken soğuk yol yüzeyinde kış lastiğinin fren mesafesi yaz lastiğine göre %18 daha kısa (2 binek araç boyu). Bu veriler de gösteriyor ki, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, kış lastiği kullanılması sürüş emniyeti açısından büyük öneme sahip.

BÜTÇELERİ RAHATLATACAK

Türkiye lastik sektörü lideri Brisa, kış lastiği almak isteyenlerin bütçesini rahatlatacak bir kampanya başlattı. 20 Ekim - 31 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında Bridgestone ve Lassa kış lastiklerinde her 500 TL’lik alışverişe 100 TL indirim uygulanıyor. Lassa kış lastiklerinde Yapı Kredi Bankası kredi kartına, Bridgestone kış lastiklerinde ise QNB Finansbank kredi kartına 8 taksit avantajı sunuluyor.

DEĞİŞEN YOL KOYULLARI

Kış aylarının çok değişken hava koşulları, anında değişen yol koşullarına sebep olabiliyor. Kuru ve soğuk bir gün, aniden yoğun yağmura ya da kara dönebiliyor. Hava koşullarındaki bu değişim, kuru zemini ıslak, kaygan bir zemine dönüştürebiliyor. Kış lastiklerinin de bütün bu değişken hava ve yol koşullarıyla mücadele edebilecek bir yapıda olması gerekiyor. Bugün satın alınan her 3 kış lastiğinden 1’i, kış lastiklerinde pazar lideri olan Brisa markalarına ait.

AVANTAJLI KAMPANYA

31 Aralık’a kadar devam edecek olan Brisa’nın kış lastikleri için başlattığı avantajlı kampanyadan faydalanmak için en yakın Bridgestone bayilerine https://www.bridgestone.com.tr/bayi-bulucu adresi üzerinden, Lassa bayilerine ise https://www.lassa.com.tr/bayi-bulucu adresi üzerinden ulaşılabilir.