KOÇTAŞ’ta yenilik  

Koçtaş, havaların soğumaya başladığı bu günlerde evleri en tasarruflu şekilde ısıtmanın püf noktalarını sunuyor. Isınırken tasarruf ettiren en iyi çözüm önerilerine Yaşayan Evler BLOG’dan, ihtiyaç duyulan tüm ürünlere en uygun fiyatlarla Koçtaş mağazalarından, koctas.com.tr’den ve Koçtaş mobil uygulamasından ulaşılabilir.