Ahmet Taşçı da EROĞLU’nun yanında

Türk Yağlı güreşinin efsane ismi, 2 altın kemerin ebedi sahibi Karamürselli Ahmet Taşçı da, Güreş Federasyonu Başkanlık seçiminde Şeref Eroğlu’nu desteklediğini açıkladı. Türk güreşini bugünkü durumundan daha yükseklere çıkarmak için Şeref Eroğlu’nun yanında yer aldığını söyleyen yaşayan efsane Ahmet Taşçı, yanında Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’la beraber açıklamada bulunurken, “Seçilirsek Türk güreşine altın yıllar yaşatacağız” dedi.
BEN DE POLİTİKANIN BAŞPEHLİVANI OLACAĞIM
Belediye Başkanı İsmail Yıldırım “İki başpehlivan, Ahmet Taşçı yağlı güreşin, ben ise politikanın başpehlivanı olarak federasyon başkanlığı seçiminde Türk Güreşini daha ileri götürecek ve bugünkü yerinden daha yukarılara taşıyacağına inandığımız Şeref Eroğlu’nu desteklediğimizi ve yanında olduğumuzu kamuoyuna açıklamaktan gurur duyuyoruz” dedi.
Seçildikleri taktirde Güreş Federasyonunda As Başkanlık görevine getirilecek olan Ahmet Taşçı, Federasyonda yağlı güreşten sorumlu tam yetkili başkan olacak. Ahmet Taşçı “Seçilirsen yağlı güreşte ne gibi değişiklikler yapacaksın” sorusunu gülerek ve parmağını işaret ederek “Bunun cevabını ancak seçilirsek vereceğim, sana söz veriyorum, bu konuda ilk demeci ve röportajı sana vereceğim” diyerek cevapladı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.