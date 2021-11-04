04 Kas 2021 - 13:46- Ekonomi G: 04 Kas 2021 - 13:48

Kozmetik ilgi odağı

Son zamanlarda çevreci yaklaşımlar konusunda artan bilinç ile beraber sürdürülebilirlik kavramı sıkça konuşulan konuların başında geliyor.  Atık yönet...
Kozmetik ilgi odağı mask

Son zamanlarda çevreci yaklaşımlar konusunda artan bilinç ile beraber sürdürülebilirlik kavramı sıkça konuşulan konuların başında geliyor.  Atık yönetimi, çevre kirliliği problemleri için çözüm arayan şirketler sürdürülebilir gelecek inşa etmek adına ciddi uygulamalar yürütüyor. Bu noktada, gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte hızla büyüme gösteren kozmetik sektöründe de bu kavram oldukça büyük önem teşkil ediyor. Kozmetik sektöründe sürdürülebilir, çevre dostu formüller üretmeye yönelik çalışmalara ağırlık verildiğine dikkat çeken Laber Kimya Genel Müdürü Levent Kahrıman, konunun doğal ve çevreye duyarlı vegan ürünlere talebi büyük ölçüde artırdığını belirtti.

04 Kas 2021 - 13:46 - Ekonomi

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