04 Kas 2021 - 13:47- Ekonomi G: 04 Kas 2021 - 13:48

Aspir projesinde bir adım daha  

Derince Meclisi’nde görüşülen tek gündem maddesinde Aspir Yağı Üretim Tesisi ile ilgili olarak Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ile işbirliği protokolü için Başkan Aygün’e yetki verildi  

Aspir projesinde bir adım daha   mask

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün yönettiği Kasım ayı olağan meclis toplantısında katiplikleri Ayşe Şiranün ve Halime Gökdemir yaptı. İlk olarak açılış ve yoklamanın yapılmasıyla başlayan Meclis gündeminde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nden gelen tek madde yer alıyordu. Derince Belediyesi’nin vizyon projelerinden olan Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri bünyesindeki Aspir Yağı Üretim Tesisi ile ilgili olarak Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ile işbirliği protokolü için Başkan Aygün’e yetki verilmesi hususu görüşülerek, oy birliği ile kabul edildi. Derince Belediye Meclisi’nin bir sonraki toplantısının ise 7 Aralık Salı günü yapılacağı belirtildi.
# eğitim

04 Kas 2021 - 13:47 - Ekonomi

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