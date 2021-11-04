Şişecam’dan yeni yatırım

Cam ve kimyasallar sektörlerinin global oyuncusu Şişecam, Türkiye’ye değer katan yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Şişecam dünyada ivmesi hızla artan hijyen ihtiyacıyla birlikte yükselen cam ambalaj büyüme potansiyelini karşılamak üzere Eskişehir’deki cam ambalaj üretim tesisine yıllık 155 bin ton kapasiteli yeni bir fırın yatırımı yapma kararı aldı. Şişecam’ın yaklaşık 1 milyar TL’lik (84 milyon Euro) yatırımla hayata geçireceği yeni cam ambalaj fırınının 2023 yılı başında devreye girmesi planlanıyor.

YENİ YATIRIMLAR

Şişecam’ın global cam ambalaj üretim kapasitesini 3.2 milyona ulaştırması hedeflenen yatırım, renksiz ve yeşil cam ambalaj üretimi yaparak birçok önemli sektöre girdi sağlayacak. Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman, “Şişecam, cam sanayinin kurucusu olduğu Türkiye’de, sektörün büyümesine, ihracatına ve gelişmesine katkı sağlayan yatırımlarını aralıksız sürdürüyor” dedi.