MediaMarkt’tan 500 TL’ye varan indirim kuponu  

Şahane Kasım fırsatlarına hızlı başlayan MediaMarkt, 15 Kasım’a kadar sürdüreceği kampanyası kapsamında 500 TL’ye varan indirim kuponu dağıtıyor. Yapılacak alışveriş tutarına göre 25 ile 500 TL arasında değişen indirim kuponları Ocak ayı boyunca geçerli olacak.