04 Kas 2021 - 13:48- Ekonomi G: 04 Kas 2021 - 13:49

MediaMarkt’tan 500 TL’ye varan indirim kuponu  

Şahane Kasım fırsatlarına hızlı başlayan MediaMarkt, 15 Kasım’a kadar sürdüreceği kampanyası kapsamında 500 TL’ye varan indirim kuponu dağıtıyor. Yapı...
MediaMarkt’tan 500 TL’ye varan indirim kuponu   mask

Şahane Kasım fırsatlarına hızlı başlayan MediaMarkt, 15 Kasım’a kadar sürdüreceği kampanyası kapsamında 500 TL’ye varan indirim kuponu dağıtıyor. Yapılacak alışveriş tutarına göre 25 ile 500 TL arasında değişen indirim kuponları Ocak ayı boyunca geçerli olacak.

04 Kas 2021 - 13:48 - Ekonomi

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