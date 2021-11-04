İbrahim Süreyya Yiğit anıldı

Milli Mücadele döneminin önemli isimlerinden olan ve Atatürk'ün yanındaki İzmitli olarak bilinen, 1952 yılına kadar Kocaeli milletvekili görevinde bulunan ve Çocuk esirgeme kurumu kurucuları arasında yer alanİbrahim Süreyya Yiğit, ölümünün 69.yıl dönümünde adının verildiği okulda anıldı.İzmit Tavşantepe Mahallesinde bulunan İbrahim Süreyya Yiğit İlkokulu'nda düzenlenen anma etkinliğine İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, Şube Müdürü Çiğdem Ayanoğlu, Şehit Alper Al Ortaokulu Müdürü İsmail Ünlü, Emek Dayanışması İlkokulu Müdürü İsmail Arslan, Hacı Bektaş Veli Ortaokulu Müdürü Erdoğan Davut, Dr. Ferdi Koçal İlkokulu Müdürü Zeki Topaloğlu, İbrahim Süreyya Yiğit İlkokulu Müdürü Oktay Ayyıldız, müdür yardımcıları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

OKULUMUZ CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELDİ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan okul müdürü Oktay Ayyıldız, “Okulumuzun adıyla anılıan vatan sevdalısı İbrahim Süreyya Yiğit'in ölümünün 69 yıl dönümü dolayısıyla düzenlemiş olduğumuz bu anma programında okulumuzda yanımızda olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Okulumuz 1980 yılında eğitim-öğretim hayatına açılmış, yapılan ek derslikler ve aradan geçen 41 yıllık uzun sürede bugünkü halini almış ve eğitim öğretime devam etmektedir. Okulumuz sadece öğrencilerimiz için değil, mahalle halkı için de birçok yaygın eğitim ve öğretim kursları açarak cazibe merkezi haline gelmiştir” dedi.

ADININ TABELALARDA KALMASI KABUL EDİLEBİLİR DEĞİLDİR

Ayyıldız, “Okulumuz, ilçemizin en köklü okullarından bir ve bugün burada andığımız İbrahim Süreyya Yiğit’in ismini taşıması nedeniyle de müstesna bir yere sahiptir. Bu vatana hizmet etmiş ya da bu vatan uğruna şehit olmuş, her gün tabelalarda ismini görüp ama hayat hikayelerini bilmediğimiz, ya da çoğu zaman merak bile etmediğimiz bir çok önemli şahsiyet böyle tabelalarda kaldığı gibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün soyadı kanunu çıktığında soyadını bizzat kendisinin verdiği İbrahim Süreyya Yiğit gibi bir yiğit insanın isminin tabelalarda kalması, bilinmemesi tabi ki her vatansever gibi bizim için de kabul edilebilir değildir” dedi.

RAHMET VE SAYGI İLE ANIYORUZ

Ayyıldız’ın ardından söz alan İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, “Değerli bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Düzenlenen bu anma etkinliği vesilesi ile biz de kendisini buradan rahmet ve saygı ile anıyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98.yılında da Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyor, bu programı düzenleyen okul idaresine, katılan okul müdürlerimize ve sevgili öğrencilerimize hayırlı günler diliyor, çok teşekkür ediyorum” dedi. Konuşmaların ardından katılımcılara İbrahim Süreyya Yiğit’in hayatı hakkında kısa bir sunum gerçekleştirildi.

İBRAHİM SÜREYYA YİĞİT KİMDİR?

1880 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.1900 yılında Mülkiye Mekbebi'ni bitirdi ve Hariciye Nezareti'nde (Dışişleri Bakanlığı) memur olarak göreve başladı. 1902 yılında, henüz gizli bir kuruluş olan İttihat ve Terakki Cemiyeti ile ilgisi tespit edildiği için 3 yıl boyunca Sinop'ta kalebentliğe mahkum oldu. 1905’te cezasını tamamlayıp İstanbul’a döndü ve Karantinalar İdaresi’nde memuriyete başladı. 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra İttihatçı kimliği sayesinde idari görevler aldı. Atandığı ilk görev, Orhaneli Kaymakamlığı idi. 1909 yılında Vardar Yenicesi (Bulgaristan) kaymakamı iken Mustafa Kemal ile tanıştı ve hayatı boyunca dost oldu.

İZMİTLİ GENÇLERİ MİLLİ MÜCADELE İÇİN ÖRGÜTLEDİ

Trablusgarp Savaşı başladığında kaymakamlıktan istifa edip gönüllü er olarak savaşa katıldı. Derne'de Mustafa Kemal ve Enver Paşa ile çalıştı.1915’te savaş bölgesinde kalan Gelibolu mutasarrıflığına gönderildi. Daha sonra sırasıyla Kırkkilise (Kırklareli), Karesi (Balıkesir), İzmit mutasarrıflıklarına getirildi. Kırkkilise’deDarül Muallimin adlı çocuk yuvasının açılmasında, bu okuldaki çocuklar için çıraklık okulu kurulmasında emek verdi. 1. Dünya Savaşı Osmanlı Devleti'nin yenilgisi ile sonlandıktan sonra, halen İzmit mutasarrıfı olarak Mustafa Kemal Paşa'nın emri üzerine İzmit ve çevresindeki gençleri gizlice örgütleyip bölgeyi İstanbul ve Anadolu arasında güvenli bir koridor haline getirdi.

AMASYA GENELGESİNDE İMZASI VAR

1919 yılında Damat Ferid Paşa Hükümeti tarafından görevinden uzaklaştırılınca İstanbul'a döndü, Şişli'deki evinde vatanı kurtarma planları yapan Mustafa Kemal ve arkadaşları arasına katıldı.Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkmasının ardından Süreyya Bey arkadaşları ile birlikte 24 Mayıs 1919’da karadan Bandırma, Denizli, Uşak üzerinden Ankara’ya gitti. O ve arkadaşları Bandırma’da Çerkez Ethem’i bulup kendisinden bölgede milis kuvvetleri oluşturmasını istediler. Ankara’da Ali Fuat Paşa ile buluşup birlikte Amasya'ya gitti. Amasya Genelgesi'ni imzalayanlar arasında yer aldı. Erzurum ve Sivas Kongrelerine delege olarak katıldı.

MECLİSTE ÖNEMLİ ÇALIŞMALARA İMZA ATTI

Sakarya Zaferi'nden sonra Mustafa Kemal'e gazilik unvanı ve mareşallik rütbesi verilmesini öngören 153 sayılı kanun teklifini verenlerden birisi İbrahim Süreyya Bey idi. Bu dönemde Meclis’teki görevlerinin yanı sıra Çocuk Esirgeme Kurumu'nun kurucuları arasında yer aldı. 1922’de Meclis içinde Birinci Grup ve İkinci Grup adlı gruplar oluştuğunda Mustafa Kemal önderliğindeki Birinci Grup'ta yer aldı. Grubu yönlendirmek ve meclisten istenen kararların çıkmasını sağlamak amacı ile Mustafa Kemal’in emri ile kurulan 14 kişilik “Selamiyet-i Umumiye Komitesi” adlı gizli örgütün üyelerinden arasındaydı.

SOYADINI ATATÜRK VERDİ

1923'ten 14 Mayıs 1950'ye kadar 8 dönem Kocaeli milletvekili olarak mecliste yer alan Süreyya Bey Cumhuriyet Halk Fırkası’nın kurucuları arasında yer aldı. Soyadı kanunu çıktığında Yiğit soyadını kendisine Mustafa Kemal verdi. 1936 yılında Türkiye İş Bankası yönetim kurulu üyeliğine seçildi. 1937-1939 arasında İdare Meclisi Başkanı olarak görev yaptı. 24 Mart 1950’de yeni seçimler öncesinde TBMM'nin kendini feshederek dağıtmasından sonra emekliye ayrıldı. 4 Kasım 1952 günü yaşamını yitirdi.