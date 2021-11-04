Maçı Kutluhan Bilgiç yönetecek

Marmara Derbisi olarak adlandırılan Kocaelispor – Bursaspor maçını İzmir Bölgesi Süper Lig Hakemi Kutluhan Bilgiç yönetecek. Bilgiç bu sezon üç 1. Lig maçında düdük çaldı. Erzurum’un sahasında Bursaspor’u 2-1 mağlup ettiği maçını, Ankaragücü’nün deplasmanda 1-0 kazandığı İstanbulspor maçını ve son olarak da Samsunspor ile Ümraniyespor’un 1-1 berabere kaldığı karşılaşmalarda düdük çaldı. Bu maçlarda toplam 13 sarı 1 de kırmızı kartına başvuran 1981 doğumlu hakem 2014-2015 sezonundan beri Süper Lig hakem kadrosunda yer alıyor.
KUTLUHAN BİLGİÇ’İN BU SEZON YÖNETTİĞİ MAÇLAR
Erzurumspor
2 - 1
Bursaspor
İstanbulspor
0 - 1
Ankaragücü
Samsunspor
1 - 1
Ümraniyespor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.