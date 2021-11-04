04 Kas 2021 - 14:17- Spor G: 04 Kas 2021 - 14:19

Maçı Kutluhan Bilgiç yönetecek
Maçı Kutluhan Bilgiç yönetecek mask

Marmara Derbisi olarak adlandırılan Kocaelispor – Bursaspor maçını İzmir Bölgesi Süper Lig Hakemi Kutluhan Bilgiç yönetecek. Bilgiç bu sezon üç 1. Lig maçında düdük çaldı. Erzurum’un sahasında Bursaspor’u 2-1 mağlup ettiği maçını, Ankaragücü’nün deplasmanda 1-0 kazandığı İstanbulspor maçını ve son olarak da Samsunspor ile Ümraniyespor’un 1-1 berabere kaldığı karşılaşmalarda düdük çaldı. Bu maçlarda toplam 13 sarı 1 de kırmızı kartına başvuran 1981 doğumlu hakem 2014-2015 sezonundan beri Süper Lig hakem kadrosunda yer alıyor.   

KUTLUHAN BİLGİÇ’İN BU SEZON YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Erzurumspor
2 - 1
Bursaspor
İstanbulspor
0 - 1
Ankaragücü
Samsunspor
1 - 1
Ümraniyespor
 
# Kocaelispor

04 Kas 2021 - 14:17 - Spor

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