Maçı Kutluhan Bilgiç yönetecek

Marmara Derbisi olarak adlandırılan Kocaelispor – Bursaspor maçını İzmir Bölgesi Süper Lig Hakemi Kutluhan Bilgiç yönetecek. Bilgiç bu sezon üç 1. Lig maçında düdük çaldı. Erzurum’un sahasında Bursaspor’u 2-1 mağlup ettiği maçını, Ankaragücü’nün deplasmanda 1-0 kazandığı İstanbulspor maçını ve son olarak da Samsunspor ile Ümraniyespor’un 1-1 berabere kaldığı karşılaşmalarda düdük çaldı. Bu maçlarda toplam 13 sarı 1 de kırmızı kartına başvuran 1981 doğumlu hakem 2014-2015 sezonundan beri Süper Lig hakem kadrosunda yer alıyor.

KUTLUHAN BİLGİÇ’İN BU SEZON YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Erzurumspor

2 - 1

Bursaspor

İstanbulspor

0 - 1

Ankaragücü

Samsunspor

1 - 1

Ümraniyespor

