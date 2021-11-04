İzmit’te köpek sorunu devam ediyor! 20 kediyi boğdular

İzmit Ayazma Mahallesi, Bayındırlık İş Merkezi çevresinde bulunan küpeli ve küpesiz saldırgan sokak köpekleri vatandaşları rahatsız ediyor. Mahalle aralarında, çocuk parklarında, dükkan önlerinde ve açık alanlarda bulunan sokak köpekleri, gündüz ve gece vatandaşlara saldırıyor. 20 civarı kedinin, sokak köpekleri tarafından öldürüldüğü ifade eden bölge sakinleri bu sorunun çözülmesini istiyor.

CİMER’E YAZDILAR

Konuyu Ayazma Mahallesi Muhtarlığına bildirdiklerini belirten bölge sakinleri, hayvanseverlerin köpeklerin toplanmasını istemediklerini ve bu yüzden CİMER'e şikayet ettiklerini belirtti. CİMER’den olumlu bir cevap alamayan ve İzmit Belediyesi'ne yönlendirilen vatandaşlara ise belediyeden toplanan köpeklerin tekrar alındığı yere bırakılması zorunludur cevabını aldı. Bir an önce bu köpek sorunun ortadan kaldırılmasını isteyen vatandaşlar, çocuklara bir şey olacak korkusu ile yaşıyor.