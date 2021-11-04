İzmit’te köpek sorunu devam ediyor! 20 kediyi boğdular

İzmit Ayazma Mahallesi, Bayındırlık İş Merkezi çevresinde bulunan küpeli ve küpesiz saldırgan sokak köpekleri vatandaşları rahatsız ediyor. Mahalle aralarında, çocuk parklarında, dükkan önlerinde ve açık alanlarda bulunan sokak köpekleri, gündüz ve gece vatandaşlara saldırıyor. 20 civarı kedinin, sokak köpekleri tarafından öldürüldüğü ifade eden bölge sakinleri bu sorunun çözülmesini istiyor.
CİMER’E YAZDILAR
Konuyu Ayazma Mahallesi Muhtarlığına bildirdiklerini belirten bölge sakinleri, hayvanseverlerin köpeklerin toplanmasını istemediklerini ve bu yüzden CİMER'e şikayet ettiklerini belirtti. CİMER’den olumlu bir cevap alamayan ve İzmit Belediyesi'ne yönlendirilen vatandaşlara ise belediyeden toplanan köpeklerin tekrar alındığı yere bırakılması zorunludur cevabını aldı. Bir an önce bu köpek sorunun ortadan kaldırılmasını isteyen vatandaşlar, çocuklara bir şey olacak korkusu ile yaşıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Sena - Dün Sekapark'ta yürüyüş yaparken belirli kısımlarda belki 50 tane kocaman köpek vardı. Peşimize takıldılar. Çok korktuk. Seka Kültür Havza'sı projesi yapılacaksa önce köpek sorununa çözüm bulunmalıdır.
Ayhan - ee nerde bu bir taraflarını yırtan hayvansever ler
trabzonlu - bu sorunsa Başiskelede var bu sorun...
Aynur - Sormayın o kadar saldırganlar ki,bütün fotoğraflarda canlar ya oyun oynuyorlar,yada uzanmislar.
Objektif - ee neolcaktı, fotograf makinasına saldırırkenmi fotonun çekilmesi gerekiyordu illa? sen köpeklerin kedileri öldürdügünede inanmassın şimdi.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.