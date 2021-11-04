BTP İl Başkanı Can, mazbatasını aldı  

31 Ekim Pazar günü Genel Başkan Hüseyin Baş’ın katılımıyla yapılan Bağımsız Türkiye Partisi 8’inci Olağan İl Kongresi’nde tüm delegelerin oyunu alan mevcut İl Başkanı Muharrem Can, önceki gün İzmit İlçe Seçim Kurulu Müdürü Tuğba Kılınç'tan mazbatasını aldı. Başkan Can mazbatasını; İl Siyasi İşler Sorumlusu Cahit Barutçu, İl Yönetim Kurulu Üyeleri Şükrü Çakır, Özge Küçük, Metin Yılmazlar ve Abdülkadir Üstüner ile birlikte aldı. İlçe Seçim Kurulu Müdürü Tuğba Kılınç, İl Başkanı Muharrem Can’a başarılar dileyerek mazbatasını teslim etti.
“MEVCUT SİSTEMLE ÇÖZÜM MÜMKÜN DEĞİL”
Mazbata töreninin sonunda açıklama yapan BTP İl Başkanı Muharrem Can, “Bugün mazbatamızı aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Milli Mücadele döneminde milletçe ortaya koyduğumuz birlik ve beraberlik ruhunu, bugün de milletçe ortaya koymalıyız. Zira ülkemiz, içte ve dışta çok ağır tehditlerle yüzleşmektedir. Uygulanan mevcut sistemle kısırdöngü olan bu sorunun çözümü mümkün değil. Bu sebeple BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, ‘Sistemin değişmesi lazım’ diyordu ve Prof. Dr. Haydar Baş'a ait olan dünyaca ünlü Milli Ekonomi Modeli'nin ülkemizde de acilen uygulanması gerektiğini vurguluyordu, buna ihtiyacımız var” dedi. Serkan ÜLDEŞ
BTP KOCAELİ YÖNETİM KURULU
Muharrem CAN (Başkan)
Yusuf UZUNAY
Elif CAN
Abdullah ERDEM
Aytekin ŞEN
Mehmet ÖZKARAASLAN
Mensur YILDIRIM
Fahrettin AYDIN
İL DİSİPLİN KURULU
Yunus KILIÇ
Hüseyin ÜNAL
Elif ŞAHİN
BÜYÜK KONGRE DELEGELERİ
Muharrem CAN
Cahit BARUTÇU
Semih ÜSTÜNER
Aytekin ŞEN
Abdullah ERDEM
Mehmet ÖZKARAASLAN
Mensur YILDIRIM
Fatma BARUTÇU
Elif CAN
Yılmaz COŞĞUN
Orkan ÇELİK
İbrahim ULUMAN
Mücella BOSTAN
Hava Uluman SEVER
Şaban ÖRÇEN
Zeynep ÖRÇEN
Dursun AKSU
Sefer SAĞLAM
Semiha AĞAÇDİKEN
Nagihan COŞĞUN
Volkan YILMAZ
Nebahat ŞEN
Metin YILMAZLAR
Alper TAŞLIYAN
Bedianur CAN
Lütfü SEVER
İrfan BARUTÇU
Murat ÖZNUR
Hasan DAĞKUŞ
Abdülkadir ÜSTÜNER
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.