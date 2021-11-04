04 Kas 2021 - 14:24- Siyaset G: 04 Kas 2021 - 14:26

BTP İl Başkanı Can, mazbatasını aldı  

Geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen 8. Olağan İl Kongresi’nde güven tazeleyen BTP İl Başkanı Muharrem Can, önceki gün İzmit İlçe Seçim Kurulu Müdürü Tuğba Kılınç'tan mazbatasını aldı  

Serkan Üldeş
Serkan Üldeş Tüm Haberleri
BTP İl Başkanı Can, mazbatasını aldı   mask

31 Ekim Pazar günü Genel Başkan Hüseyin Baş’ın katılımıyla yapılan Bağımsız Türkiye Partisi 8’inci Olağan İl Kongresi’nde tüm delegelerin oyunu alan mevcut İl Başkanı Muharrem Can, önceki gün İzmit İlçe Seçim Kurulu Müdürü Tuğba Kılınç'tan mazbatasını aldı. Başkan Can mazbatasını; İl Siyasi İşler Sorumlusu Cahit Barutçu, İl Yönetim Kurulu Üyeleri Şükrü Çakır, Özge Küçük, Metin Yılmazlar ve Abdülkadir Üstüner ile birlikte aldı. İlçe Seçim Kurulu Müdürü Tuğba Kılınç, İl Başkanı Muharrem Can’a başarılar dileyerek mazbatasını teslim etti.

 

“MEVCUT SİSTEMLE ÇÖZÜM MÜMKÜN DEĞİL”

Mazbata töreninin sonunda açıklama yapan BTP İl Başkanı Muharrem Can, “Bugün mazbatamızı aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Milli Mücadele döneminde milletçe ortaya koyduğumuz birlik ve beraberlik ruhunu, bugün de milletçe ortaya koymalıyız. Zira ülkemiz, içte ve dışta çok ağır tehditlerle yüzleşmektedir. Uygulanan mevcut sistemle kısırdöngü olan bu sorunun çözümü mümkün değil. Bu sebeple BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, ‘Sistemin değişmesi lazım’ diyordu ve Prof. Dr. Haydar Baş'a ait olan dünyaca ünlü Milli Ekonomi Modeli'nin ülkemizde de acilen uygulanması gerektiğini vurguluyordu, buna ihtiyacımız var” dedi. Serkan ÜLDEŞ

 

BTP KOCAELİ YÖNETİM KURULU

Muharrem CAN (Başkan)

Yusuf UZUNAY

Elif CAN

Abdullah ERDEM

Aytekin ŞEN

Mehmet ÖZKARAASLAN

Mensur YILDIRIM

Fahrettin AYDIN

İL DİSİPLİN KURULU

Yunus KILIÇ

Hüseyin ÜNAL

Elif ŞAHİN

BÜYÜK KONGRE DELEGELERİ

Muharrem CAN

Cahit BARUTÇU

Semih ÜSTÜNER

Aytekin ŞEN

Abdullah ERDEM

Mehmet ÖZKARAASLAN

Mensur YILDIRIM

Fatma BARUTÇU

Elif CAN

Yılmaz COŞĞUN

Orkan ÇELİK

İbrahim ULUMAN

Mücella BOSTAN

Hava Uluman SEVER

Şaban ÖRÇEN

Zeynep ÖRÇEN

Dursun AKSU

Sefer SAĞLAM

Semiha AĞAÇDİKEN

Nagihan COŞĞUN

Volkan YILMAZ

Nebahat ŞEN

Metin YILMAZLAR

Alper TAŞLIYAN

Bedianur CAN

Lütfü SEVER

İrfan BARUTÇU

Murat ÖZNUR

Hasan DAĞKUŞ

Abdülkadir ÜSTÜNER

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04 Kas 2021 - 14:24 - Siyaset

Muhabir Serkan Üldeş

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