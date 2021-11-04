Bağımsız Fotoğrafçılar il il geziyor  

Kocaeli’de fotoğraf sanatı adına önemli çalışmalarda bulunan Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği, etkinliklerine 1 Ekim’de İzmit Belediyesi Sanat Galerisi’nde üyelerinin katılımıyla açtıkları fotoğraf sergisi ile başlamışlardı. Her hafta üç sanatsal etkinlik gerçekleştiren Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği geçen dönemlerde eğitim ve sanatçılarla sunum, söyleşi şeklinde gerçekleştirdikleri faaliyetlerini pandemi nedeniyle özellikle dış mekanlarda çalışmayı amaçlayarak yurt içi ve yurt dışı fotoğraf çekim gezilerine ağırlık verdi.

BALIKESİR’DEN EDİRNE’YE YOLCULUK

Verdikleri eğitimleri de bu tür geziler ile uygulamalı olarak destekleyen derneğin üyeleri, aynı zamanda çekimlerde elde edilen fotoğrafları dernek kurucu üyelerinden Ali Fuat Altın’ın her hafta Fotoğraf Okumaları etkinliği ile değerlendirme şansı buluyor. Bu hafta yine Fotoğraf Okuma etkinliği Ali Fuat Altın öncülüğünde gerçekleştirildi. Bu etkinliği farklı kılan başka bir nokta ise il dışından gelip etkinliğe katılan fotoğraf sanatçıları oldu. Balıkesir’den katılım sağlayan sanatçılar etkinlikten duydukları memnuniyeti belirterek aynı gece Edirne iline gerçekleştirilen fotoğraf çekim gezisine de katıldılar.