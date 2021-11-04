Dernekler, STK ve Esnaf Masası’na ziyaretlerini sürdürüyor  

İlimizin çeşitli ilçelerinde faaliyetlerine devam eden bazı Sivil Toplum Kuruluşlarının dernek başkanları ve temsilcileri İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Nurullah Özer'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ulupınar Köyü Dernek Başkanı Salih Akmeşe, Gökçeler Köyü Dernek Başkanı Fuat Koç, Kandıra Çakmaklar Köyü Dernek Başkan Yardımcısı Mehmet Eraslan, Kandıra Teksen Köyü Dernek Başkanı Soner Yağız, Kandıra Ahmethacılar Köyü Dernek Başkanı ve aynı zamanda Manav Dernekleri Platform Sözcüsü Engin Tümer, Tepebaşı Köyü Dernek Başkanı Resul Hakan Şener, Tavşantepe Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Caner Öztürk, Kandıra Terziler Köyü Dernek Başkanı Ayhan Özkul, Kandıra Deliveli Köyü Dernek Başkanı Kadir Özdemir, İzmit Şahinler Köyü Dernek Başkanı Adem Avar'ı ağırladı.