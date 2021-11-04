“Şoför, cumhurbaşkanı oldu, kapıcıya bir araba çok mu?”  

YRP İl Başkanı Mehmet Aras, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İl Başkanı Aras, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a geçmişini hatırlatarak bugünü üzerinden yüklendi. Halkın acı durumunu rakamlarla ortaya koyan Aras, “Hükümet aç insanlar için, milyarlarca liraya Samsun’a golf sahası yapıyor. Marmaris’e yazlık, Ahlat’a kışlık saray yapıyor. Açız diyene İngiltere’de raflar boş diye cevap veriyor. Bizim dolu raflardan mal almaya gücümüzün yetmediğini göz ardı ediyor” dedi.

“KAPICI, ARBAYA BİNMEMELİ Mİ?”

İl Başkanı Mehmet Aras, “Hükümet ülkeyi böyle bir batağa sürüklemesine rağmen burnundan kıl aldırmıyor. Eleştirilere burnu havada, kibir içinde cevaplar veriyor. Kapıcının bile arabası var diyor. Kapıcı olmak suç mu, kabahat mi? Kapıcı arabaya binmesin mi? Binmemeli mi? Sen bir İETT şoförüydün, bu millet seni cumhurbaşkanı yaptı. Bu millet şoförden cumhurbaşkanı olmaz mı dedi? Sen şimdi nasıl kapıcının bile arabası var diyebiliyorsun?” şeklinde konuştu.