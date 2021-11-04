İzmit Belediyesi Rauf Orbay’ın çehresini değiştirecek

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, geçtiğimiz yıl Rauf Orbay Sokak esnafı ziyaretinde, hem esnaf hem de vatandaşın rahatlıkla ve güvenle dolaşabileceği bir alan oluşturacaklarını söylemişti. Projesi hazırlanan ve ihaleye çıkan ‘ İzmit Belediyesi Rauf Orbay Sokak Yol Düzenleme Yapım İşi’ kapsamında ihaleyi kazanan müteahhitte yer teslimi yapıldı. Rauf Orbay Sokak’ta mevcut yolun tek şeride çevrilmesi ve kaldırımların genişletilmesi sonucunda sokakta büyük bir rahatlama sağlanacak ve usulsüz araç parklarının önüne geçilecek.



DAYANIKLI VE ESTETİK



Rauf Orbay Sokak’ta bulunan esnafın dükkân önleri de yenileme çalışması sonrası açılacak. Çalışmalar kapsamında yaklaşık bin metrekare alanda renkli minarelli parke uygulaması yapılarak zeminin daha dayanıklı ve estetik olması sağlanacak. Ayrıca yeni yapılacak yaya kaldırımlarının çevresi çiçeklendirilerek sokağa görsel anlamda zenginlik katılacak.