İzmit Şirintepe Doğa Sitesi önündeki rampadan inen dolmuş taksinin frenleri boşaldı. Aracın sürücüsü yol kenarında bulunan çocuklara çarpmamak için ani bir manevra yaptı ve site içerisinde bulunan iki apartmana çarptı. İki apartman arasındaki kotta asılı kalan dolmuşta yolcu bulunmaması kazanın ucuz atlatılmasına neden oldu. Kazada aracın sürücüsü de yara almadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.