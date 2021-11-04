04 Kas 2021 - 15:56- Asayiş G: 04 Kas 2021 - 16:00

Dolmuş iki binaya birden çarptı

Şehir içi taşımacılığı yapan dolmuş taksinin sürücüsü, rampa aşağı giderken freninin boşalması iki apartmana birden çarparak durabildi. Yol kenarındaki çocuklara çarpmamak için manevra yapan sürücü, olası bir facianın önüne geçti
Dolmuş iki binaya birden çarptı mask

İzmit Şirintepe Doğa Sitesi önündeki rampadan inen dolmuş taksinin frenleri boşaldı. Aracın sürücüsü yol kenarında bulunan çocuklara çarpmamak için ani bir manevra yaptı ve site içerisinde bulunan iki apartmana çarptı. İki apartman arasındaki kotta asılı kalan dolmuşta yolcu bulunmaması kazanın ucuz atlatılmasına neden oldu. Kazada aracın sürücüsü de yara almadı.

 

04 Kas 2021 - 15:56 Kocaeli/ İzmit- Asayiş

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