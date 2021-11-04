İzmit Şirintepe Doğa Sitesi önündeki rampadan inen dolmuş taksinin frenleri boşaldı. Aracın sürücüsü yol kenarında bulunan çocuklara çarpmamak için ani bir manevra yaptı ve site içerisinde bulunan iki apartmana çarptı. İki apartman arasındaki kotta asılı kalan dolmuşta yolcu bulunmaması kazanın ucuz atlatılmasına neden oldu. Kazada aracın sürücüsü de yara almadı.