Kocaeli’de sıfır araç bulunamıyor

Araç fiyatları alınan vergi ve ekonomideki bozulmalar nedeniyle piyasayı hareketlendirmek amacıyla ÖTV indirimi yapılsa da beklenen hareketlenme yaşanmadı. Bir diğer yandan vatandaşlar, bayilere gittiklerinde araç bulamadıklarından sıkça şikayet etmeye başladı. 0 kilometre bir otomobili almak için bayiye giden vatandaşlar “Şu an stoklarımızda yok, önümüzdeki aylarda gelecek” cevabı aldı. Bayilerde otomobil bulunamazken yeni stoklar ile fiyatların artacağı da konuşuluyor.

“ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA GELEBİLİR”

İlimizde faaliyet gösteren otomobil bayilerinde 2021 model otomobillerin kalmadığı, bazı otomobillerin modellerinin geleceği tarihin belli olmadığı, bazılarının önümüzdeki aylarda gelebileceği belirtildi. Hyundai satışı yapan firmaların, önümüzdeki günlerde yeni araç stoklarının gelip gelmeyeceğinin belli olacağı, Renault satışı yapan firmaların en erken aralık ayında stoka gelebileceği, Opel satışı yapan firmaların Insignia modelinin aralık ayında ‘belki’ gelebileceği, Toyota satışı yapan firmaların ellerinde Corolla model otomobil olmadığı, en erken ocak ya da şubatta gelebileceği de belirtildi.

“OCAK AYINA KADAR BULAMAZSINIZ”

Nissan satışı yapan bayinin yetkilisi Nissan Qashqai model araç ile ilgili ‘Ocak ayına kadar bulamazsınız’ ifadelerinde bulunurken Honda satışı yapan bayilerin ise yeni model araçların 13 Kasım’da gelebileceğini belirtti. Ford satışı yapan bayiler Ford Focus marka aracın hiçbir modelinin ellerinde kalmadığını belirtirken Peugeot satışı yapan firmalar ise Peugeot SUV 3008 modelinin ellerinde olmadığı, yakında gelebileceği ifade edildi.

SIFIRI 231 BİN, İKİNCİ ELİ 320 BİN

Öte yandan bir otomobilin ikinci el satış fiyatının sıfır model araçtan daha pahalıya satışa çıktığı görüldü. İkinci el satış yapan bayiler ve internet sitelerinde bir aracın sıfır fiyatının 300 bin lira, ikinci elinin ise 400 bin civarı olması şaşkınlık yarattı. Hyundai Tuscon 2021 model 1.6 T-GDI Otomatik Comfort otomobilin sıfır fiyatı 424 bin olurken ikinci el fiyatının ise 459 bin civarında olması şaşkınlık yarattı. Diğer otomobil modellerinde de aynı durum yaşanıyor: 2021 model Renault Clio Joy 1.0 Sce 65 bg otomobilin sıfır fiyatı 190 bin TL, ikinci el fiyatının ise 205 bin TL olduğu, Opel Insignia Elegance modelinin sıfır fiyatı 546 bin 400 TL olurken ikinci el fiyatının ise 531 bin TL’ye satıldığı, Toyota Corolla 1.5 Vision modelinin satış fiyatı 231 bin 200 TL olurken, ikinci elinin ise 320 bin TL’ye satışa çıkarıldığı görüldü.

SIFIRI 490, İKİNCİ ELİ 650 BİN TL

Nissan Qashqai’nin sıfır fiyatı 429 bin 100 TL olarak duyurulurken ikinci el fiyatının ise 479 bin olduğu, Honda Civic Elegance’ın sıfır fiyatı 345 bin 100 TL olurken ikinci el fiyatının ise 405 bin TL satışa çıkarıldığı, Ford Focus Trend X otomatik vitesli otomobilin sıfır fiyatı 320 bin 800 olurken ikinci el fiyatının ise 354 bin 900 TL’ye, Peugeot SUV 3008 marka otomobilin sıfır fiyatı 490 bin TL olduğu duyurulurken ikinci elde ise 650 bin TL’ye satışa çıkarıldığı görüldü.

TAŞIT KREDİSİ İÇİN EN DÜŞÜK 1,54, EN YÜKSEK 2,09 ORAN

Taşıt kredilerinde ise bankalar arasında ciddi oranda farklar yaşanıyor. Bir banka taşıt kredisi için yüzde 1,54 oran ile kredi verirken bir diğer banka ise yüzde 2,09 oran ile kredi veriyor. 12, 24 ve 36 aylar için oranlarda hiçbir değişiklik olmazken 36 ay taksitle yüzde 1,54 oranla 100 bin TL kredi çeken bir vatandaş 138 bin 362 bin TL öderken yüzde 2,09 oranla kredi çeken bir vatandaş ise 154 bin 453 TL ödüyor. Hem sıfır hem de ikinci el piyasasıyla ilgili bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı ise henüz bilinmiyor.