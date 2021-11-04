Karamürsel Çamdibi halkından ağaçlandırma tepkisi

Ormanların yetiştirilmesi ve devamlılığı için yapılan çalışmaları desteklediklerini belirten Karamürsel Çamdibi Mahalle Muhtarı Ahmet Demirci ve mahalle sakinleri, Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan ağaçlandırma projesinin mahalleyi tam anlamıyla bitirebileceğini belirttiler. Muhtar Demirci, “Mahallemiz 120 hane, hayvancılıkla geçimimizi sağlıyoruz, ancak geçtiğimiz aylarda başlatılan mahallemizin de içinde olduğu hayvanlarımızın geçiş yolları ve meralarımızın ağaçlandırılması iptal edilmesini istiyoruz” dedi.

“DEDELERİMİZDEN MİRAS KALDI”

Mahalle muhtarı Ahmet Demirci, “Orman Genel Müdürlüğü tarafından ormanı gençleştirme ve rehabilitasyon projesi kapsamında mahallemiz ve etrafında ağaç kesimi ve ekimi başlatıldı. Yaklaşık 70 hektarlık alanda ağaçlandırma başlatıldı. Biz hayvancılıkla uğraşan bir mahalleyiz bizim geçim kaynağımız hayvan yetiştiriciciliği burada 120 haneyiz. Küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapıyoruz. Dedelerimizden, babalarımızdan bizlere miras kaldı” dedi.

“BİZ BİTERİZ”

Muhtar Demirci, “Ancak hayvanlarımızı otlatmak için götürdüğümüz meralarımızın yollarına ve meralarımıza ağaçlandırma yapılacak buda bizim sonumuz demektir. Hayvanlarımızı otlatmaya götürecek ne yolumuz ne de meramız olmazsa biz biteriz. Devlet hayvan dağıtıyor sonra devletin başka kurumu hayvanlarımızı otlatabileceğimiz yollarımızı ve meralarımızı kapatıyor” diye konuştu.

“ AKP’Lİ ŞEKER GELDİ, ANLATTIK”

Yapılan çalışmaya karşı olmadıklarını aksine desteklediklerini belirten Muhtar Demirci, “Ancak bu projeyi bize anlattıklarında çok güzel olumlu baktık ama bize hiç kimse hayvanlarımızın geçiş yollarına ve meralarımıza ağaçlandırılacağını söylemedi. Aylar önce AK Parti Milletvekili İlyas Şeker geldi, sıkıntımızı anlattık, kendisi Orman Bölge Müdürü’nü aradı. Ama Orman Bölge Müdürü ne bizi aradı ne de buraya geldi. Gelsinler, yerinde incelesinler, hayvanlarımızı nereden götüreceğiz?” dedi.

“MERALARIMIZI BİZE BIRAKIN”

Son olarak Demirci, “Eğer bu ağaçlandırma hayvanlarımızın geçiş yolunu ve meralarımızı kapsarsa 120 hanelik mahalle yok olması demektir. Bu olayı 5 aydan buyana gerekli yerlere bildirdik sıkıntılarımızı yazılı ve sözlü olarak ilettik ama şu ana kadar hiçbir sonuç alamadık. Lütfen bizim sesimize kulak verin bizi dikkate alın 120 hanelik mahallemizi yok etmeyin. Yapılan çalışmayı destekliyoruz ama hayvanlarımızın geçiş yollarını ve meralarımızı bize bırakın” şeklinde konuştu.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE SESLENDİLER

Çalışmaların başladığını ifade eden Çamdibi sakinleri, Orman Genel Müdürlüğüne seslenerek, “Lütfen gelin, yerinde görün, bizleri burada mağdur etmeyin. Dikimler olduktan sonra hayvanlarımızı otlatmaya çıkartamayacağız, otlatamadığımız hayvanları satmak zorunda kalacağız, yüz yıllık hayvancılıkla uğraşan mahalle kapanacak. Birçok insan işsiz kalacak. Burada 2-3 hayvandan bahsetmiyoruz, yüzlerce koyun ve keçiden bahsediyoruz” ifadelerine yer verdiler.